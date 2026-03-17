Unterföhring (ots) -- Erste Bilder finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/app.mediasilo.com/review/69b9180e46b1ae7c33fc87f1__;!!IlCVUJ0!pOcW-o5hgQq04YrURcBmPhaO_PpW_So7826tNXmn6iHunAK0cYPhNTI8_eQ9h9EadFwBe0wzCGyV9nkFD6uNkrMfsFupKEC4$)- Die Key Art zur Dramedy finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/app.mediasilo.com/review/69b9182946b1ae7c33fc87f3__;!!IlCVUJ0!pOcW-o5hgQq04YrURcBmPhaO_PpW_So7826tNXmn6iHunAK0cYPhNTI8_eQ9h9EadFwBe0wzCGyV9nkFD6uNkrMfsI7Oz8p1$)- Die Serie feiert mit sechs Episoden Premiere auf Sky und WOW. Doppelfolgen starten wöchentlich- Basiert auf der Kurzgeschichte von Author Manuel GonzalesUnterföhring, 17. März 2026 - Eine Dramedy, die die Macht(un)gleichgewichte zwischen Ehepartnern untersucht, nachdem ein technologischer Unfall die ultimative Beziehungskrise auslöst: "The Miniature Wife" startet am 30 April mit sechs Episoden auf Sky und WOW. Wöchentlich folgen zwei neue Episoden der zehnteiligen Serie. Das Comedy-Drama mit Elizabeth Banks ("Pitch Perfect", "The Hunger Games") und Matthew Macfayden ("Succession") in den Hauptrollen basiert auf einer Kurzgeschichte des Authors Manuel Gonzales.Über "The Miniature Wife":"The Miniature Wife", basierend auf der Kurzgeschichte von Manuel Gonzales, ist eine Dramedy, die die Macht(un)gleichgewichte zwischen Ehepartnern untersucht, nachdem ein technologischer Unfall die ultimative Beziehungskrise auslöst.Neben der Emmy-nominierten Banks und dem BAFTA-Gewinner Macfadyen, sind Zoe Lister-Jones ("Slip", "Beau is Afraid"), O-T Fagbenle ("The Handmaid's Tale"), Sian Clifford ("Fleabag"), and Sofia Rosinsky ("Paper Girls") Teil des Hauptcasts der Serie. Ronny Chieng ("The Daily Show", "Crazy Rich Asians"), Aasif Mandvi ("Evil", "The Daily Show"), Rong Fu ("Star Trek: Strange New Worlds") und Tricia Black ("Small Achievable Goals") übernehmen wiederkehrende Rollen."The Miniature Wife" wurde von Jennifer Ames und Steve Turner ("Boardwalk Empire", "Goliath") geschaffen, die bei der Serie auch als Showrunner und Executive Producers tätig sind. Greg Mottola ("Superbad", "Nobody Wants This") führt bei den Episoden 1, 2, 7 und 8 Regie und ist ebenfalls Executive Producer der Serie.Die Serie stammt aus dem Fernsehstudio Media Res, mit Michael Ellenberg und Lindsey Springer als Executive Producers seitens des Studios. Banks, Macfadyen, Michael Aguilar ("I'm Dying Up Here", "Kidding") und Suzanne Heathcote ("The Crowded Room", "Killing Eve") sind ebenfalls als Executive Producers beteiligt. "The Miniature Wife" wird international von Sony Pictures Television vertrieben.Ausstrahlung:"The Miniature Wife" startet am 30. April mit sechs Episoden auf Sky und WOW. Zwei neue Episoden der zehnteiligen Serie folgen wöchentlich. Die Serie startet am 30. April linear auf Sky Atlantic mit vier Episoden, wöchentlich werden drei neue Episoden ausgestrahlt.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://urldefense.com/v3/__https:/watch.skymediavillage.sky/skygroup/interactive/78606805630a408294cb812d0522eae8product543/index.html*/__;Iw!!IlCVUJ0!pOcW-o5hgQq04YrURcBmPhaO_PpW_So7826tNXmn6iHunAK0cYPhNTI8_eQ9h9EadFwBe0wzCGyV9nkFD6uNkrMfsDw13rwO$).Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern SkyPressekontakt:Kontakt für Medien:Selina RastetterContent PRTel: +49 (0) 173 70 83 634Selina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6237636