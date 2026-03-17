Die UniCredit hat angekündigt, ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank vorzulegen. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung will sich das italienische Geldhaus eine Kapitalerhöhung genehmigen lassen, die für die Übernahme benötigt wird. Die vorab genannten Konditionen des Angebots dürften jedoch noch lange nicht das letzte Wort gewesen sein.Mit dem freiwilligen Angebot umgehen die Italiener ein Pflichtangebot, welches bei Überschreiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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