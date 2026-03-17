Die US-Regierung hat am Rande des Indo-Pacific Energy Security Summit bestätigt, dass LG Energy Solution künftig LFP-Batteriezellen für Tesla in Lansing im US-Bundesstaat Michigan bauen wird. Die Zellen sollen für stationäre Batteriespeicher von Tesla verwendet werden. Das Projekt gehört zu einer Reihe verschiedener Vorhaben im Energiesektor mit einem Gesamtvolumen von 56 Milliarden US-Dollar, die asiatische Firmen gemeinsam mit US-Unternehmen planen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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