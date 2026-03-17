Am 03. März wurde im Express-Service ein Einstieg in die Aktie von Heidelberg Materials vorgeschlagen, wer gut aufgepasst hat, konnte einen Gewinn realisieren. Am vergangenen Sonntag wurde ein neuer Einstiegskurs kommuniziert, und Abonnenten erhielten den Hinweis, dass ein Trade bei einem Kurs von 164,50 Euro vielversprechend erscheinen könnte.Das erste Ziel für diese Strategie lag bei 170,00 Euro und wurde heute beinahe erreicht. Besonders interessant ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.