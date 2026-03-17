Am 03. März wurde im Express-Service ein Einstieg in die Aktie von Heidelberg Materials vorgeschlagen, wer gut aufgepasst hat, konnte einen Gewinn realisieren. Am vergangenen Sonntag wurde ein neuer Einstiegskurs kommuniziert, und Abonnenten erhielten den Hinweis, dass ein Trade bei einem Kurs von 164,50 Euro vielversprechend erscheinen könnte.Das erste Ziel für diese Strategie lag bei 170,00 Euro und wurde heute beinahe erreicht. Besonders interessant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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