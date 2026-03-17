Komplexe Wärmetauscher für die Luft- und Raumfahrt mit mehreren Strömungskreisen werden innerhalb von zwei Wochen entwickelt, simuliert und validiert

Sintavia, LLC, der weltweit führende Hersteller volldigitaler Komponenten der Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute bekannt, dass er die RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition von NVIDIA integriert hat, um einen komplexen Wärmetauscher für die Luft- und Raumfahrt innerhalb von lediglich zwei Wochen zu entwickeln, zu simulieren und zu validieren. Zuvor hätte dieser Prozess Monate gedauert. Der neue Wärmetauscher zeichnet sich durch ein um 30 geringeres Gewicht und eine um 20 verbesserte Wärmeeffizienz für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt aus und wurde mittels Computertomographie und internen Tests validiert.

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Scooped version of representative heat exchanger (Source: Sintavia)

Im Rahmen des Projekts wählte Sintavia einen simulationsorientierten Ansatz und integrierte CFD in Siemens Simcenter STAR-CCM+-Software und implizite Modellierung in nTop. Dabei nutzte es die NVIDIA Blackwell-Architektur, um eine bessere Performance eines Workloads zu erzielen, der bisher sehr umfangreich, rechen- und speicherbandbreitenintensiv war. Durch die Kombination all dieser Funktionen konnte Sintavia die Simulation rasch wiederholen, ohne dabei auf Genauigkeit oder Sicherheit zu verzichten. In den Tests von Sintavia führte die NVIDIA Blackwell-GPU eine Simcenter STAR-CCM+-Simulation konjugierter Wärmeübertragung mit 30 Millionen Zellen und mehr als 300 Wiederholungen in nur sieben Minuten 11-mal schneller als bei einer 24-Core-CPU aus, wodurch Sintavia Anpassungen nahezu in Echtzeit vornehmen konnte, um die Performance-Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Daraus entstand ein vollständig optimierter Wärmetauscher, der am nächsten Tag gedruckt werden konnte.

"Bei Sintavia entwerfen wir nicht nur Wärmetauscher, wir stehen an der Spitze einer neuen Ära des Wärmemanagements mit leichteren, stärkeren Lösungen, die auf die anspruchsvollsten Umgebungen ausgelegt sind", sagte Jose Troitino, Principal Design Engineer bei Sintavia. "Weil wir in einer Umgebung operieren, in der von der Simulation über die Herstellung bis hin zu Inspektion alles digital abläuft, suchen wir stets nach schnelleren und effizienteren Lösungen, um die Zeit bei jedem Schritt zu reduzieren. Wir sind stolz, dass wir dies an der Seite von NVIDIA, Siemens und nTop tun können."

Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie unter: Sintavia-Komponentendesign für die Luft- und Raumfahrt mit NVIDIA-GPUs NVIDIA-Kundengeschichten.

Über Sintavia

Sintavia ist der weltweit führende Hersteller volldigitaler Komponenten für die Luft- und Raumfahrt. Im Laufe der letzten vier Jahr hat das Unternehmen die ersten AM-Metallkomponenten für (i) einen Kampfjet, (ii) ein Atom-U-Boot, (iii) eine Hyperschallrakete, (iv) ein kritisches Sicherheitssystem eines bemannten Flugzeugs und (v) einen militärischen Drehflügler entwickelt und bereitgestellt. Durch die Kombination eines vollständig digitalen Arbeitsstroms "Design Drucken Zertifizieren" mit einem vollständig digitalen additiven Herstellungsverfahren definiert Sintavia die Komponentenlieferung für die Luft- und Raumfahrt neu. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sintavia.com.

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Sintavia, LLC

Lindsay Lewis

+1 954.474.7800