LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Das Kupferprojekt "Resolution" komme nach einem vollzogenen Landtausch voran, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung darüber sei seit 2014 durch verschiedene Berufungsverfahren vor US-Gerichten verzögert worden./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007188757
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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