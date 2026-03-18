EQS-News: NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
TOKIO, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Nippon Express Europe GmbH (im Folgenden "NX Europe"), ein Konzernunternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., wird an der dreitägigen "LogiPharma 2026" teilnehmen, die von Dienstag, dem 14. April, bis Donnerstag, dem 16. April, in Wien, Österreich, stattfindet.
Logo: https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link
Darstellung des Messestandes: https://drive.google.com/file/d/1guaKgfC_-GNuLGYw3SWq0ikYOx6uhpa8/view?usp=drive_link
Die LogiPharma ist eine der größten internationalen Fachmessen Europas, auf der Herausforderungen, Trends und die neuesten Initiativen in der Lieferkette des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften vorgestellt werden. Pharmaunternehmen, biopharmazeutische Firmen, Hersteller medizinischer Geräte, Logistikunternehmen und andere in der Herstellung und im Vertrieb von Arzneimitteln tätige Unternehmen kommen zusammen, um die neuesten Technologien und Dienstleistungen vorzustellen.
Am Stand präsentiert NX Europe Lösungen, die die für die Pharmalogistik erforderlichen Qualitäts- und Compliance-Anforderungen erfüllen und die weltweit nach Good Distribution Practice (GDP) zertifizierten Standorte der NX Group sowie deren Speditionslogistikdienstleistungen nutzen, die internationalen Transport mit temporären Lagerkapazitäten kombinieren.
Darüber hinaus fungiert NX Europe als Sponsor eines NX-Kaffeestands, der allen Teilnehmern als praktischer Treffpunkt für Networking und Informationsaustausch dient.
Die NX Group hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden in der globalen Pharmaindustrie durch den Aufbau einer äußerst zuverlässigen und sicheren globalen Pharmalogistikplattform zu unterstützen und damit zur Gesundheit der Menschen weltweit beizutragen.
Veranstaltungsübersicht
Ausstellungsinhalte
Informationen zur NX Group: https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link
Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nx-europe-nimmt-an-der-logipharma-2026-in-wien-osterreich-teil-302716773.html
18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2293178 18.03.2026 CET/CEST