TX Group / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Wichtigste Ergebnisse für 2025
Präsident & Verleger Pietro Supino kommentiert: "Das Geschäftsjahr 2025 war wiederum sehr anspruchsvoll, vom Tagesgeschäft bis zur notwendigen Erneuerung der Grundlagen. Erfreulich ist, dass alle Unternehmen und Beteiligungen der Gruppe strategische Fortschritte erzielt haben. Wir sind stolz, mit der Qualität unserer journalistischen Angebote und mit unseren Plattformen zu einer freiheitlichen Gesellschaft beizutragen."
1 In Prozent des Betriebsertrags; 2 Eigenkapital zu Bilanzsumme; 3 Bei Veränderungen von Vergleichsgrössen mit unterschiedlichen Vorzeichen wird keine Angabe gemacht (n.a.). Die Veränderung von relativen Grössen (z.B. Margen) wird in Prozentpunkten (p) angegeben.
Alternative Performance-Kennzahlen: TX Group wendet die folgenden alternativen Performance-Kennzahlen an:
- Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)
- Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A)
- Konsolidierte normalisierte Erfolgsrechnung (Kennzahlen der konsolidierten normalisierten Erfolgsrechnung werden als adjustiert bezeichnet, zum Beispiel EBIT adj.)
Organisatorische Hinweise
Kontakt
Über die TX Group
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TX Group
|Werdstrasse 21
|8021 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.tx.group
|ISIN:
|CH0011178255
|Valorennummer:
|1117825
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2293184
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2293184 18.03.2026 CET/CEST