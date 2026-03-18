DJ Kion platziert Anleihe über 500 Millionen Euro
DOW JONES--Kion hat eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro erfolgreich am Markt untergebracht. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde die unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis März 2031 zum Ausgabekurs von 99,487 Prozent begeben und weist eine Verzinsung von 4,125 Prozent jährlich auf. "Unser Ziel war es, trotz eines sehr herausfordernden Umfelds die Finanzierung unseres wichtigen Kurzfristmiet- und Leasinggeschäfts mittelfristig sicherzustellen", sagte Finanzvorstand Christian Harm.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 18, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News