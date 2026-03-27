Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die KION GROUP AG (ISIN DE000KGX8881/ WKN KGX888) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3314910632/ WKN A460GT) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 500 Mio. Euro emittiert, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 4,125% p. a. und werde einmal jährlich ausgezahlt. Der erste Zinstermin sei der 24. März 2027. Die Erlöse aus der Anleihe würden nach Angaben von KION zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten im Kurzfristmiet- und Leasinggeschäft genutzt, um Potenzial für zukünftiges Wachstum zu schaffen. Die Anleihe laufe bis zum 24. März 2031. Handelbar sei sie ab einer Stückelung von 1.000 Euro. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,60% (Stand: 26.03.2026, 9:56 Uhr). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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