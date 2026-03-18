Cannabis-Boom 2026: Warum Bioxyne und Canopy jetzt das Spielfeld in Deutschland besetzen

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Der deutsche Markt für medizinisches Cannabis erlebt eine starke Dynamik. Seit der Neueinstufung von Cannabis als Nicht-Betäubungsmittel im April 2024 sind die Importmengen rasant gestiegen und haben nun die Marke von 200 Tonnen überschritten. Diese Entwicklung transformiert Deutschland zum wichtigsten europäischen Zentrum für pharmazeutische Cannabis-Produkte und zieht Unternehmen an, die über die notwendigen GMP-Zertifizierungen (Good Manufacturing Practice) verfügen, um die hohen Qualitätsstandards der hiesigen Apotheken-Lieferketten zu bedienen.

Bioxyne Limited: Operative Skalierung und angehobene Prognosen

Im Zentrum dieser Marktexpansion steht das australische Life-Science-Unternehmen?Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6 | ISIN: AU000000BXN6). Über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) hat das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026 signifikante operative Meilensteine erreicht. Bioxyne meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Umsatz von 31,3 Millionen AUD - eine Steigerung von rund 150% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Aufgrund dieser starken Performance hob das Management die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr auf 16,5 bis 19,0 Millionen AUD an.

Die Wachstumsstrategie in Deutschland basiert auf großvolumigen Lieferverträgen. Bioxyne sicherte sich Vereinbarungen über mindestens 1,6 Tonnen GMP-zertifizierte Cannabisblüten mit Partnern wie Adrex Pharmaceuticals, was einem Vertragswert von etwa 5,6 Millionen AUD entspricht. Bereits 14 australische Sorten wurden beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) registriert, um eine kontinuierliche Versorgung des Marktes sicherzustellen. Neben dem Kerngeschäft mit Cannabis diversifiziert Bioxyne zunehmend in den Bereich der neuartigen Therapien und bereitet die Kommerzialisierung von GMP-Psilocybin und MDMA vor, was das Unternehmen als breit aufgestellten Biotech-Player positioniert.

Canopy Growth: Konsolidierung und Übernahmestrategie

Ein weiterer dominanter Akteur, der derzeit massiv von den regulatorischen Veränderungen in Deutschland und Nordamerika profitiert, ist die kanadische?Canopy Growth Corp. (WKN: A3E2FV | ISIN: CA1380357048). Das Unternehmen hat im Februar 2025 seine Kernmarke "Tweed" offiziell im deutschen medizinischen Markt eingeführt, um der steigenden Nachfrage nach THC-reichen Genetiken gerecht zu werden. Canopy Growth verfolgt eine aggressive Expansionsstrategie und festigte seine Marktposition im März 2026 durch die fast vollständige Übernahme der MTL Cannabis Corp., der die Aktionäre mit über 99% zustimmten.

Obwohl das Unternehmen im dritten Quartal 2026 die EPS-Ziele der Analysten verfehlte, übertraf es die Umsatzprognosen und signalisierte eine langsame Stabilisierung der Bilanz. Ein wesentlicher Kurstreiber bleibt die "Canopy USA"-Strategie, die auf einen schnellen Markteintritt in den USA abzielt, sobald die dortige Bundesgesetzgebung - begünstigt durch aktuelle Berichte über eine Neuklassifizierung von Marihuana - den Weg ebnet.

Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob sich spezialisierte Anbieter wie Bioxyne durch ihre hohe operative Agilität oder Schwergewichte wie Canopy Growth durch ihre schiere Skalierung die langfristige Marktführerschaft auf dem wachstumsstarken deutschen Cannabismarkt sichern können.

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Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

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Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

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Quellen:

Germany's medical cannabis imports cross 200 tons

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

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