Bussnang TG - Nach dem verheerenden Unwettern im Vorjahr hat Stadler Rail 2025 wieder Gas gegeben. Der Ostschweizer Zugbauer konnte mehr Umsatz und Gewinn einfahren. Im laufenden Jahr soll es weiter bergauf gehen. Der Umsatz stieg auf 3,7 Milliarden Franken, wie der Konzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Das ist ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allerdings hatten damals verheerende Unwetter das Ergebnis von Stadler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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