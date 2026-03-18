Zürich - Die Grossbank UBS hat die Migration der Schweizer Kunden der untergegangenen Konkurrenzbank Credit Suisse abgeschlossen. Damit sei die Übertragung aller CS-Kunden auf ihre Systeme vollendet, teilte die UBS am Mittwoch mit. UBS-Chef Sergio Ermotti sprach von einer «der komplexesten Integrationen in der Geschichte des Bankwesens». Insgesamt seien weltweit rund 1,2 Millionen Kunden auf die UBS-Infrastruktur übertragen worden. Zahlungsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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