Die Allianz-Aktie meldet sich wieder zurück. Nach turbulenten Tagen sendet das Papier nun ein technisches Signal, das Anleger aufhorchen lässt. Ein weiteres hat sich als klassische Bärenfalle entpuppt. Stattdessen melden die Bullen nun wieder Ansprüche an.Die Allianz sendet nach einer mehrwöchigen Schwächephase ein erstes positives Signal. Nach dem Rücksetzer unter die wichtige Unterstützung bei 344 Euro - der sich als klassischer Bärenfall entpuppte - hat sich das Papier zuletzt deutlich erholt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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