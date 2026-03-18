n einem Umfeld leicht sinkender Ölpreise drehen Finanzwerte heute an der Börse auf. Die Branche gehört zu den schwächsten im laufenden Jahr, auch wenn die fundamentalen Daten bis zuletzt positiv waren. Übermäßig profitieren kann die Commerzbank, das geplante Übernahmeangebot der UniCredit wirft seine Schatten voraus.Die UniCredit hat überraschend am Montag bekannt gegeben, dass im Mai ein freiwilliges Übernahmeangebot für Commerzbank-Anteile geplant ist. Dieses dürfte Anfang des Monats starten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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