TK Nucera hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gesenkt, hauptsächlich aufgrund vorübergehender Rückschläge im Bereich Grüner Wasserstoff (gH2), einschließlich höher als erwarteter Optimierungskosten und der Einstellung eines Pilotprojekts in den USA. Diese Faktoren, kombiniert mit Accounting Effekten, belasten die kurzfristigen Umsätze und die Rentabilität, während das Chlor-Alkali (CA)-Segment weiterhin solide Leistungen erbringt und somit teilweise die Schwäche im gH2-Bereich ausgleicht. Die Anpassung ist weitgehend technischer und projektbezogener Natur und lässt die mittel- bis langfristige Perspektive unverändert. Mit einem neuen Großauftrag aus Spanien erwarten wir, dass der Auftragseingang im gH2-Bereich bald weiter anziehen wird, was das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren unterstützen wird, während die Serviceumsätze aus abgeschlossenen gH2-Projekten allmählich die Margen stabilisieren. Geopolitische Spannungen, einschließlich des Konflikts im Iran und der Schließung der Straße von Hormuz, haben die Bedeutung der Energieunabhängigkeit hervorgehoben und könnten die Wasserstoffadoption sogar über die Klimaziele hinaus beschleunigen. Die Senkung der Prognose hat minimale Auswirkungen auf die Bewertung. Der Wert liegt im Hochlauf des Wasserstoffmarktes. Daher bestätigen wir unser BUY Rating und das Kursziel von 15,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa





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