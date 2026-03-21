Aktien: Wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge" - ausser das sinnlos Menschen sterben. Und rekordhohe Ölpreise, Erdgas teurer als in der Ukraine-Preishochphase. Dazu ein US-Präsident,der ratlos erscheint, den Exit nicht zu finden wagt und der unbelehrbar scheint. Und folglich reift an den Aktienmärkten - neben der schwindenden Zinshoffnung aufgrund inflationär steigender Energiepreise - die Erkenntnis, das Trumps Angriff auf Iran die Welt in eine energiepreisgetgriebene Rezession zu treiben droht. Dazu eine weiter explodierende US-Schuldenlast, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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