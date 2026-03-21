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WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809 | Ticker-Symbol: EVT
Xetra
20.03.26 | 17:35
4,297 Euro
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Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
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ALL FOR ONE GROUP SE31,700-8,65 %
AUMANN AG12,600-4,26 %
DOCMORRIS AG4,470+0,09 %
EVOTEC SE4,297-0,30 %
EXASOL AG1,930-0,52 %
FREENET AG26,260-1,94 %
FUCHS SE32,640-2,63 %
HOMETOGO SE1,255-3,09 %
KRONES AG113,20-2,41 %
MAX AUTOMATION SE3,880+4,30 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE SE34,700-3,07 %
OTTOBOCK SE & CO KGAA46,420-9,78 %
SFC ENERGY AG14,100-1,12 %
SOFTING AG2,8600,00 %
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA7,745-2,09 %
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