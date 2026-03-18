© Foto: Dall-EDie Circle-Aktie erlebt einen spektakulären Höhenflug und profitiert von wachsender Stablecoin-Nachfrage - wird USDC zum Rückgrat der neuen Finanzwelt?Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle entwickelt sich derzeit zu einem der auffälligsten Gewinner im Krypto-Sektor. Am Mittwoch schloss das Papier 5,15 Prozent höher bei 132,31 US-Dollar und legte im vorbörslichen Handel um weitere 1,3 Prozent auf rund 134 US-Dollar zu. Innerhalb eines Monats summiert sich das Kursplus damit auf über 122 Prozent. USDC als Herzstück Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der Stablecoin USDC, dessen Wert fest an den US-Dollar gekoppelt ist. Im Gegensatz zu vielen volatilen Kryptowährungen erfüllt …Den vollständigen Artikel lesen
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