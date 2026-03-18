All for One Group SE hat auf ihrer Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2024/25 ein klares Signal an den Kapitalmarkt gesendet: Alle Tagesordnungspunkte wurden angenommen, die Aktionäre winkten die Vorschläge der Verwaltung geschlossen durch. Im Mittelpunkt standen neben dem abgelaufenen Geschäftsjahr vor allem die Strategie in einem schwierigen Marktumfeld - und die zuletzt beschleunigte M&A-Offensive mit dem Kauf von apsolut sowie der Beteiligung an BrightFlare. In Präsenz waren 61,9% des gezeichneten Kapitals vertreten. Dividende 1,20 € je Aktie: Dividendentitel bleibt intakt Die Hauptversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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