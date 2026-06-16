All for One Group SE setzt erneut auf die eigene Aktie. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das ein Volumen von bis zu 5,85 Millionen Euro umfasst. Für Investoren ist die Maßnahme mehr als nur eine technische Kapitalmarkttransaktion. Gerade bei profitablen Software- und IT-Service-Unternehmen gelten Aktienrückkäufe häufig als Ausdruck des Vertrauens des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung. Bis zu 2,6 Prozent aller Aktien sollen zurückgekauft werden Im Zeitraum vom 18. Juni 2026 bis spätestens 5. März 2027 kann All for One ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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