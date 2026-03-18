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REV unternimmt ersten Vorstoß in die Helium produzierenden nördlichen Great Plains der USA

Die Übernahme erfolgt zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt in den Sektoren Helium und Natürlicher Wasserstoff und vervierfacht die Größe der Landbestände von REV nahezu

Die direkte Explorationsstrategie von REV, die auf Helium und Natürlichen Wasserstoff in den nördlichen Great Plains abzielt, wird durch eine Beteiligung von 6 Millionen Aktien an MAX Power ergänzt

New REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC - 18. März 2026 - REV Exploration Corp. ("REV" oder das "Unternehmen") (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCQX: REVFF), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 4. Februar 2026 nun 100 % bestimmter Öl- und Gas-Pachtanteile (die "Liegenschaften") in Montana besitzt, nachdem es einen Kaufvertrag mit einem börsennotierten Helium-Unternehmen abgeschlossen hat, das im Sweet Grass Hills Corridor tätig ist (die "Transaktion").

Diese Transaktion markiert den Einstieg von REV in die heliumproduzierenden Northern Great Plains der USA und vervierfacht nahezu die Größe des Explorationsgebiets von REV (jetzt ~19.000 Acres), zu dem auch der Aden Dome entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana gehört, ein fortgeschrittenes, bohrbereites Zielgebiet mit Potenzial für Helium- und Naturwasserstofffunde.

REV hat eine US-Tochtergesellschaft, REV Exploration USA, Inc., mit Sitz in Montana gegründet, um seine amerikanischen Vermögenswerte zu halten.

Der Deal

Gemäß einem Kaufvertrag zwischen dem Unternehmen und dem Verkäufer hat REV die Montana-Liegenschaften gegen eine Barzahlung in Höhe von 250.000 US-Dollar sowie die Ausgabe von 551.876 Stammaktien des Unternehmens zu einem fiktiven Preis von 0,74 US-Dollar pro Aktie erworben.

Kommentar des CEO

Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: "Angesichts der jüngsten erheblichen Entwicklung der Heliumpreise könnte der Zeitpunkt für diese Akquisition nicht besser sein. Wir sind fest von den langfristigen Aussichten für die Helium- und Naturwasserstoffbranche überzeugt und davon, dass diese Sektoren künftig eine immer wichtigere Rolle für die Energiesicherheit spielen werden. REV hat mit seiner Investition in MAX Power ein enormes Wachstum verzeichnet, und wir freuen uns darauf, durch unsere eigenen direkten Explorationsbemühungen zusätzlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen."

Kommentar des VP-Exploration

Herr Shayne Neigum, VP-Exploration bei REV, erklärte: "Das technische Team von REV wertet derzeit aktiv die verfügbaren 2D- und 3D-Seismikdatensätze auf dem neuen Gebiet in Montana aus und prüft gleichzeitig das Potenzial, eigene 2D- und 3D-Seismikdaten in diesem Gebiet zu erwerben. Diese Arbeit konzentriert sich darauf, das Verständnis des Unternehmens für die Untergrundstrukturen zu verfeinern und vorrangige Ziele zu identifizieren, um künftige Explorationsbohrungen nach Helium und natürlichem Wasserstoff in naher Zukunft zu unterstützen."

Video von Shayne Neigum im Sweet Grass Hills Corridor

Klicken Sie auf den folgenden Link, um zu erfahren, wie REV eine auf die USA ausgerichtete Wachstumsstory im Bereich Helium und natürlicher Wasserstoff aufbaut:

https://www.youtube.com/watch?v=dPGablsiD9E

Abbildung 1: Karte der von REV erworbenen Gebiete in Montana

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Diese Akquisition markiert eine strategische Ausweitung der Präsenz von REV ins Herz der heliumproduzierenden nördlichen Great Plains in den Vereinigten Staaten und positioniert das Unternehmen an der Schnittstelle zweier sich rasch entwickelnder Sektoren - Helium und natürlicher Wasserstoff - zu einer Zeit, in der sich die Marktgrundlagen festigen.

Durch die fast vierfache Vergrößerung seiner Landbestände und die Hinzufügung vielversprechender Flächen in Montana neben dem bohrbereiten Aden-Dome-Projekt treibt REV eine aggressive Strategie voran, die sich auf den Aufbau eines skalierbaren Explorationsportfolios und potenzieller Erschließungsmöglichkeiten entlang eines robusten geologischen Korridors konzentriert, wobei der Schwerpunkt zunehmend auf der amerikanischen Seite liegt, wo der Ausbau von KI-Rechenzentren eine neue Energienachfrage antreibt.

In Verbindung mit seiner bedeutenden Beteiligung an MAX Power, die ein indirektes Engagement an einer der weltweit fortschrittlichsten Entdeckungen im Bereich natürlicher Wasserstoff bietet, ist REV einzigartig positioniert, um durch direkte Exploration und strategische Investitionen Wert zu schaffen. Dieser integrierte Ansatz bietet den Aktionären ein gehebelte Engagement an der Entwicklung von Helium- und natürlichem Wasserstoff-Systemen in einer Region, die zunehmend für ihr langfristiges Potenzial zur Energiesicherheit anerkannt wird.

REV schließt Beratungsvereinbarung ab

REV hat mit Hampton Securities Ltd. ("Hampton") eine Beratungsvereinbarung vom 13. Februar 2026 mit einer Laufzeit von 60 Tagen abgeschlossen. Als Gegenleistung für die Beratungsleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Hampton eine einmalige Gebühr in Höhe von 100.000 Dollar zuzüglich anfallender Steuern zu zahlen. Die Vereinbarung ist nicht exklusiv. Hampton hat seinen Sitz in 141 Adelaide St. West, Suite 1800, Toronto, Ontario, M5H 3L5. Hauptansprechpartner ist Andrew Deeb, Managing Director - Investment Banking (Telefon: 416-862-8686; E-Mail: adeeb@hamptonsecurities.com).

Hampton steht in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen.

Gewährung von Aktienoptionen

REV gibt bekannt, dass es gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens 300.000 Aktienoptionen an Berater ausgegeben hat. Die Aktienoptionen wurden mit Wirkung zum 13. März 2026 zu einem Preis von 65 Cent ausgegeben und werden gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens unverfallbar.

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Jordan Potts, CEO & Director

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Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen über: den Abschluss der im Kaufvertrag für das Mineralgrundstück vorgesehenen Transaktion; die Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Genehmigungen der TSX Venture Exchange; die voraussichtliche Eigentumsposition und die Governance-Rechte von REV an Major Gold Corp. nach Abschluss der Transaktion; die Absicht von Major Gold Corp., eine Notierung an der TSX Venture Exchange anzustreben und eine zusätzliche Finanzierung abzuschließen; den voraussichtlichen Fortschritt, die Entwicklung und den potenziellen Wert des Vermögenswerts für REV und/oder seine Aktionäre; die zukünftigen Explorations-, Entwicklungs- und Kapitalallokationspläne von REV, einschließlich der fortgesetzten Konzentration auf das Aden Dome-Projekt; und die erwarteten Vorteile der Transaktion für REV und seine Aktionäre.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Schätzungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die Transaktion zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die Abschlussbedingungen zu erfüllen, alle erforderlichen behördlichen und Börsenzulassungen zu erhalten, alle notwendigen Finanzierungen abzuschließen und die allgemeinen geschäftlichen, marktbezogenen, regulatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das Risiko, dass die Transaktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass erforderliche behördliche, börsliche oder dritte Genehmigungen nicht rechtzeitig oder zu akzeptablen Bedingungen erteilt werden; Finanzierungsrisiken; Veränderungen der Marktbedingungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Explorations- und Betriebsrisiken; Risiken in der Frühphase des Projekts; das Fehlen definierter Mineralressourcen oder -reserven; Unsicherheiten, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Umwelt-, Genehmigungs- und regulatorische Risiken; die Abhängigkeit von wichtigen Führungs- und technischen Mitarbeitern; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind.

Weitere Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten, sind ausführlich in der zuletzt eingereichten Jahresinformationserklärung, der Managementdiskussion und -analyse sowie anderen kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten beschrieben, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Lesern wird empfohlen, diese Unterlagen zu lesen, um sich ein vollständigeres Bild von den Risiken zu machen, denen das Unternehmen ausgesetzt ist. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

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