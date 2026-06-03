Warum Eric Sprott auf natürlichen Wasserstoff setzt - und welche Unternehmen profitieren könnten

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Die jüngsten Investitionen des erfahrenen Rohstoffinvestors deuten darauf hin, dass sich natürlicher Wasserstoff von einer geologischen Kuriosität zu einem der spannendsten neuen Themen im Rohstoffsektor entwickelt.

Kapital entdeckt ein neues Energiethema

Die Rohstoffmärkte bringen in regelmäßigen Abständen völlig neue Investmentthemen hervor. Lithium entwickelte sich aus einer Nischenbranche zu einem Grundpfeiler der Elektromobilitätsrevolution. Seltene Erden wandelten sich von wenig beachteten Industriemineralien zu strategisch wichtigen geopolitischen Rohstoffen.

Natürlicher Wasserstoff könnte einen ähnlichen Weg einschlagen.

Das Konzept gewinnt zunehmend die Aufmerksamkeit von Regierungen, Energieunternehmen und Investoren, die nach skalierbaren CO2-armen Energiequellen suchen, ohne die hohen Kosten und die Komplexität der Herstellung von Wasserstoff in Kauf nehmen zu müssen. Zwar befindet sich die kommerzielle Produktion noch in einem frühen Stadium, doch eine wachsende Zahl geologischer Studien deutet darauf hin, dass natürlich vorkommende Wasserstoffansammlungen deutlich häufiger sein könnten als bislang angenommen.

Während die Explorationsaktivitäten weltweit zunehmen, positioniert sich offenbar einer der bekanntesten Rohstoffinvestoren Kanadas frühzeitig in diesem aufstrebenden Sektor.

Dem Geld von Eric Sprott folgen

Nur wenige Investoren haben sich einen ähnlich starken Ruf für das frühzeitige Erkennen neuer Rohstofftrends erarbeitet wie Eric Sprott.

In den vergangenen Monaten konzentrierte sich seine Investmenttätigkeit zunehmend auf natürlichen Wasserstoff und verwandte Industriegase. Besonders hervorzuheben ist seine Investition von 25 Millionen CAD in MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001), die dem Unternehmen frisches Kapital für die Weiterentwicklung seiner Wasserstoffexplorationsprojekte in Saskatchewan verschafft.

Diese Finanzierung zählt zu den größten Investitionen, die bislang im Bereich des natürlichen Wasserstoffs getätigt wurden. Sie ermöglicht MAX Power die Beschleunigung von Bohrprogrammen, seismischen Untersuchungen und kommerziellen Evaluierungsarbeiten rund um die Lawson-Entdeckung sowie das umfangreiche Landpaket des Unternehmens in Saskatchewan.

Für einen Sektor, der noch auf den endgültigen Nachweis wirtschaftlich tragfähiger Vorkommen wartet, sorgte die Größe dieser Investition branchenweit für Aufmerksamkeit.

Ein größerer geologischer Korridor entsteht

Sprotts Aktivitäten beschränkten sich jedoch nicht auf MAX Power.

Nur wenige Tage nach der Finanzierung in Saskatchewan erhöhte er seine Beteiligung an REV Exploration (ISIN: CA7613251098) im Rahmen einer Finanzierung über 4 Millionen CAD. Die Mittel sollen die Helium- und Wasserstoffexploration beim Aden-Dome-Projekt an der Grenze zwischen Alberta und Montana vorantreiben. Damit baute Sprott sein Engagement in einem zweiten Unternehmen aus, das auf denselben geologischen Trend entlang von Saskatchewan, Alberta und den Northern Great Plains abzielt.

Zusammengenommen deuten diese Transaktionen auf eine breitere Investitionsstrategie hin. Anstatt ausschließlich auf ein einzelnes Unternehmen zu setzen, scheint Sprott gezielt ein Portfolio entlang einer geologischen Region aufzubauen, in der sowohl natürliche Wasserstoff- als auch Heliumvorkommen vermutet werden.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Historisch betrachtet entstanden viele der erfolgreichsten Rohstoffgeschichten nicht durch einzelne Entdeckungen, sondern durch die Erschließung völlig neuer Rohstoffdistrikte.

Helium sorgt für zusätzlichen Rückenwind

Das Investment in REV Exploration ist auch deshalb bemerkenswert, weil es mit einem weiteren strategisch wichtigen Rohstoff verbunden ist.

Helium bleibt ein unverzichtbares Industriegas für die Halbleiterfertigung, medizinische Bildgebung, Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie wissenschaftliche Forschung. Die globalen Märkte reagieren zunehmend empfindlich auf Versorgungsunterbrechungen, insbesondere da der Ausbau von Halbleiterkapazitäten und KI-Infrastruktur weltweit voranschreitet.

Vor diesem Hintergrund haben Heliumexplorationsprojekte wieder verstärkt das Interesse von Investoren geweckt - insbesondere in Nordamerika, wo sichere und unabhängige Lieferketten immer wichtiger werden.

Die Doppelstrategie von REV im Bereich Helium und natürlicher Wasserstoff spiegelt einen breiteren Branchentrend wider. Immer mehr Explorationsunternehmen konzentrieren sich auf geologische Systeme, die mehrere strategische Gase beherbergen könnten und damit das wirtschaftliche Potenzial ihrer Projekte erhöhen.

Für Investoren liefern die Beteiligungen von Eric Sprott an MAX Power und REV Exploration ein deutliches Signal, dass erfahrenes Rohstoffkapital in dieser Region erhebliches Potenzial sieht.

Warum Saskatchewan in den Fokus rückt

Saskatchewan hat sich still und leise zu einer der wichtigsten Regionen in der Diskussion um natürlichen Wasserstoff entwickelt.

Die Provinz bietet günstige Genehmigungsbedingungen, umfangreiche geologische Datenbanken sowie weit verbreitete eisenreiche Gesteinsformationen, die Wasserstoff erzeugende Prozesse begünstigen könnten. Forscher und Explorationsunternehmen konzentrieren sich zunehmend auf geologische Umgebungen, die mit der sogenannten Serpentinisierung in Verbindung stehen - einem natürlichen Prozess, bei dem unter bestimmten Bedingungen Wasserstoff entsteht.

Das Ergebnis ist ein zunehmender Wettlauf um aussichtsreiche Landflächen, bevor der Sektor breitere Aufmerksamkeit an den Kapitalmärkten erhält.

Dadurch ergeben sich Chancen nicht nur für Unternehmen mit Entdeckungen, sondern auch für benachbarte Landbesitzer mit strategisch wichtigen Projekten in den entstehenden Explorationsgebieten.

Die Nachbarschafts-Story

Zu diesen Unternehmen gehört auch Makenita Resources (ISIN: CA5609251098).

Anfang dieses Jahres hat Makenita die Größe seines Saskatchewan Serpentinization Iron-Magnetite Project mehr als verdoppelt und das zusammenhängende Landpaket von rund 23.500 Acres auf über 51.000 Acres erweitert. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das Projekt direkt an die Liegenschaften von MAX Power angrenzt und sich somit in einer der derzeit aktivsten Regionen für die Wasserstoffexploration in Kanada befindet.

Zwar befindet sich Makenita noch in einem frühen Explorationsstadium und hat bislang keinen natürlichen Wasserstoff auf seinen Claims nachgewiesen, doch die aggressive Erweiterung des Projekts spiegelt das Vertrauen des Managements in das geologische Potenzial der Region wider. Die Liegenschaft gilt als aussichtsreich für Eisen- und Magnetitvorkommen, die zunehmend mit wasserstoffbildenden geologischen Systemen in Verbindung gebracht werden.

Natürlich garantiert allein die Lage keinen Erfolg. In den Rohstoffmärkten kommt es jedoch häufig zu den größten Neubewertungen, wenn nicht nur eine einzelne Entdeckung, sondern ein ganzer Distrikt bestätigt wird. Unternehmen mit umfangreichen Landpositionen in unmittelbarer Nähe aktiver Explorationsprojekte profitieren oft überproportional von dieser Entwicklung.

Mit etwas mehr als 30 Millionen ausstehenden Aktien und einer wachsenden strategischen Landposition bietet Makenita Investoren ein Engagement in dieser regionalen Investmentthese zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Exploration noch in einem frühen Stadium befindet, das Interesse der Branche jedoch deutlich zunimmt.

Die frühen Tage eines möglichen neuen Rohstoffzyklus

Natürlicher Wasserstoff bleibt ein spekulativer Sektor. Kommerzielle Produktionsmodelle befinden sich noch in der Entwicklung, Ressourcenschätzungen sind begrenzt und es bedarf weiterer umfangreicher technischer Arbeiten, bevor die langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit eindeutig belegt werden kann.

Dennoch zählt der Kapitalfluss häufig zu den frühesten Indikatoren dafür, dass ein neues Rohstoffthema entsteht.

Die jüngsten Finanzierungen von Eric Sprott deuten darauf hin, dass erfahrene Investoren natürlichen Wasserstoff zunehmend als mehr betrachten als lediglich eine wissenschaftliche Kuriosität. Über Beteiligungen an Unternehmen wie MAX Power und REV Exploration positioniert sich Kapital bereits entlang eines Korridors, der sich zu einer der am genauesten beobachteten neuen Energie-Regionen Nordamerikas entwickeln könnte.

Für benachbarte Explorer wie Makenita Resources liegt die Bedeutung möglicherweise weniger in den heutigen Entdeckungen als vielmehr darin, wohin sich die Aufmerksamkeit der Branche morgen richtet. Sollte Saskatchewan tatsächlich das Potenzial für kommerziell nutzbare Wasserstoffsysteme bestätigen, könnten jene Unternehmen, die sich frühzeitig aussichtsreiche Grundstücke gesichert haben, zu den größten Profiteuren der Entwicklung gehören.

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Quellen:

https://www.hydrogeninsight.com/production/canadian-billionaire-increases-personal-stake-in-natural-hydrogen-mining-company-with-18m-investment/2-1-1993711

https://environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.miningweekly.com/article/investor-sprott-pledges-more-support-for-canadas-first-natural-hydrogen-system-2026-05-22

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20868393-makenita-resources-more-than-doubles-its-saskatchewan-iron-magnetite-project-to-51-304-acres

https://www.canadianminingreport.com/blog/rev-secures-4-million-capital-from-eric-sprott-to-advance-helium-and-natural-hydrogen-drill-program

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098,CA7613251098