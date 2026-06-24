Natürlicher Wasserstoff tritt in eine neue Phase ein: MAX Power und Makenita Resources im Fokus

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Über viele Jahre galt natürlicher Wasserstoff vor allem als faszinierendes wissenschaftliches Konzept mit ungewissem wirtschaftlichem Potenzial. Heute beginnt sich dieses Bild jedoch grundlegend zu verändern.

Steigende institutionelle Investitionen, wachsendes Interesse von Regierungen und eine deutlich zunehmende Explorationsaktivität deuten darauf hin, dass der Sektor in eine neue Entwicklungsphase eintritt - eine Phase, in der nicht mehr die Frage im Mittelpunkt steht, ob natürlicher Wasserstoff existiert, sondern wie schnell er wirtschaftlich erschlossen werden kann.

Nur wenige Unternehmen veranschaulichen diesen Wandel besser als MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001), dessen jüngste Aktivitäten zeigen, wie rasant sich der Sektor von der frühen Explorationsphase hin zu internationaler Anerkennung entwickelt.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen sowohl die Bohrvorbereitungen auf seinem Flaggschiffprojekt Lawson Natural Hydrogen Discovery in Saskatchewan vorangetrieben als auch das Projekt auf internationaler Ebene präsentiert.

Der CEO von MAX Power, Ran Narayanasamy, nahm kürzlich am Natural Hydrogen Expert Workshop in Japan teil. Dort stellte das Unternehmen die Lawson-Entdeckung Vertretern der Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), führenden japanischen Energieunternehmen wie JERA und JAPEX, der kanadischen Botschaft sowie dem Trade and Investment Office der Provinz Saskatchewan vor. Der Besuch unterstreicht das wachsende internationale Interesse am entstehenden Wasserstoffsektor Saskatchewans und die strategische Bedeutung einer sicheren Wasserstoffversorgung.

Auf dieses internationale Engagement folgte bereits der nächste Meilenstein.

MAX Power wurde zum exklusiven Washington Energy Summit eingeladen - einem der bedeutendsten energiepolitischen Foren Nordamerikas. Dort diskutieren hochrangige Regierungsvertreter, politische Entscheidungsträger, Investoren, Technologieunternehmen und Führungskräfte der Energiewirtschaft über die Zukunft von Energiesicherheit, Infrastruktur und Künstlicher Intelligenz. Die Teilnahme des Unternehmens verdeutlicht, dass natürlicher Wasserstoff zunehmend als wichtiger Bestandteil der zukünftigen nordamerikanischen Energieversorgung wahrgenommen wird.

Der richtige Zeitpunkt

Weltweit suchen Regierungen nach verlässlichen CO2-armen Energiequellen, um den rasant steigenden Strombedarf durch Künstliche Intelligenz, moderne Industrieproduktion und die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen zu decken.

Natürlicher Wasserstoff entwickelt sich dabei zunehmend zu einer vielversprechenden Alternative.

Im Gegensatz zu grünem Wasserstoff, dessen Herstellung erneuerbaren Strom und kostspielige Elektrolyse erfordert, oder blauem Wasserstoff, der auf Erdgas und CO2-Abscheidung basiert, kommt natürlicher Wasserstoff bereits im Untergrund vor. Er entsteht über Millionen von Jahren durch natürliche geologische Prozesse. Nach aktuellen Schätzungen des U.S. Geological Survey (USGS) könnten sich rund 5,6 Billionen Tonnen natürlich vorkommenden Wasserstoffs in der Erdkruste befinden. Bereits ein kleiner wirtschaftlich gewinnbarer Anteil könnte den weltweiten Bedarf über Generationen hinweg decken.

Investoren werden aufmerksam

Auch am Kapitalmarkt wächst das Interesse.

Allein in den vergangenen drei Monaten haben börsennotierte und private Unternehmen aus dem Bereich natürlicher Wasserstoff gemeinsam mehr als 100 Millionen US-Dollar eingeworben. Dies zeigt, wie schnell Kapital in diesen jungen Sektor fließt. MAX Power selbst schloss in diesem Zeitraum Finanzierungen in Höhe von insgesamt 45,5 Millionen CAD ab, darunter eine Investition über 25 Millionen CAD des milliardenschweren Rohstoffinvestors Eric Sprott.

Das Vertrauen in das Unternehmen geht jedoch über neue Finanzierungen hinaus.

MAX Power gab kürzlich bekannt, dass sein zweitgrößter Aktionär Big Energy, ein verbundenes Unternehmen der vietnamesischen Bitexco Group, Optionsscheine ausgeübt hat. Dadurch fließen dem Unternehmen voraussichtlich weitere 3,75 Millionen CAD zu, während sich der Anteil von Big Energy auf knapp 15% erhöht. Nach der Ausübung befinden sich inzwischen mehr als zwei Drittel aller ausstehenden Optionsscheine von MAX Power in den Händen der beiden größten strategischen Investoren - Eric Sprott und Big Energy.

Makenita rückt stärker in den Fokus

Wie bei bedeutenden Rohstoffentdeckungen häufig zu beobachten ist, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren inzwischen zunehmend auch auf benachbarte Unternehmen.

Eines davon ist Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098).

Makenita hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Landpaket von MAX Power.

Diese geologische Nähe ist besonders bedeutsam.

Der Prozess der Serpentinisierung gilt als einer der wichtigsten natürlichen Mechanismen zur Entstehung von Wasserstoff im Untergrund. Das Projekt von Makenita befindet sich im gleichen aufstrebenden Wasserstoff-Korridor in Saskatchewan, der nach den Explorationserfolgen von MAX Power zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Obwohl sich Makenita noch in einem deutlich früheren Entwicklungsstadium befindet, sorgt seine strategische Lage dafür, dass immer mehr Investoren das Unternehmen beobachten, während sich die Wasserstoffgeschichte Saskatchewans weiterentwickelt.

Deutlicher Bewertungsunterschied

Auch der Bewertungsunterschied zwischen beiden Unternehmen verdeutlicht das wachsende Interesse.

MAX Power weist nach seinem Explorationserfolg und den umfangreichen Finanzierungen inzwischen eine Marktkapitalisierung im mehreren hundert Millionen kanadischen Dollar umfassenden Bereich auf. Makenita hingegen wird trotz seines umfangreichen Landbesitzes unmittelbar neben einer der bekanntesten Entdeckungen des Sektors derzeit nur mit einem Bruchteil dieser Bewertung gehandelt.

Historisch betrachtet erzielten in aufstrebenden Rohstoffregionen nicht ausschließlich die Erstentdecker die höchsten Kursgewinne. Mit zunehmendem Vertrauen in einen gesamten geologischen Distrikt rückten häufig auch benachbarte Explorationsunternehmen mit vergleichbaren geologischen Voraussetzungen verstärkt in den Fokus der Investoren. Zwar gibt es keine Garantie, dass sich dieses Muster im Bereich des natürlichen Wasserstoffs wiederholt, doch erklärt es, weshalb Unternehmen wie Makenita zunehmend auf den Beobachtungslisten vieler Anleger erscheinen.

Ein Sektor mit wachsender Dynamik

Natürlicher Wasserstoff bleibt ein Investmentthema in einem frühen Entwicklungsstadium. Sowohl technisch als auch wirtschaftlich sind noch erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. Eine großskalige kommerzielle Produktion wurde bislang noch nicht nachgewiesen, und die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte muss sich erst beweisen.

Dennoch präsentiert sich der Sektor heute völlig anders als noch vor zwei Jahren.

Kapital fließt verstärkt in die Exploration. Strategische Investoren bauen ihre Engagements aus. Regierungen schenken dem Thema zunehmend Aufmerksamkeit. Internationale Energiekonzerne suchen den Austausch mit Projektentwicklern. Und Saskatchewan entwickelt sich immer stärker zu einer der weltweit spannendsten Regionen für die Exploration von natürlichem Wasserstoff.

Für Investoren, die frühzeitig an diesem entstehenden Energiethema partizipieren möchten, könnte der Sektor damit in ein neues Kapitel eintreten - eines, in dem Unternehmen wie MAX Power und Makenita Resources voraussichtlich weiterhin besonders im Fokus stehen werden.