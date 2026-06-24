Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Schuldenfrei, 1,5 Mio. Unzen Gold und Produktion ab 2027: Vor dem Ausbruch?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DJYU | ISIN: CA57778R1001 | Ticker-Symbol: 89N
Tradegate
24.06.26 | 08:49
1,328 Euro
+1,53 % +0,020
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
CSE 25
1-Jahres-Chart
MAX POWER MINING CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MAX POWER MINING CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,2961,32808:56
1,2921,32808:49
Small- & Micro Cap Investment
24.06.2026 07:57 Uhr
210 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Natürlicher Wasserstoff tritt in eine neue Phase ein: MAX Power und Makenita Resources im Fokus

Anzeige / Werbung

Über viele Jahre galt natürlicher Wasserstoff vor allem als faszinierendes wissenschaftliches Konzept mit ungewissem wirtschaftlichem Potenzial. Heute beginnt sich dieses Bild jedoch grundlegend zu verändern.

Steigende institutionelle Investitionen, wachsendes Interesse von Regierungen und eine deutlich zunehmende Explorationsaktivität deuten darauf hin, dass der Sektor in eine neue Entwicklungsphase eintritt - eine Phase, in der nicht mehr die Frage im Mittelpunkt steht, ob natürlicher Wasserstoff existiert, sondern wie schnell er wirtschaftlich erschlossen werden kann.

Nur wenige Unternehmen veranschaulichen diesen Wandel besser als MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001), dessen jüngste Aktivitäten zeigen, wie rasant sich der Sektor von der frühen Explorationsphase hin zu internationaler Anerkennung entwickelt.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen sowohl die Bohrvorbereitungen auf seinem Flaggschiffprojekt Lawson Natural Hydrogen Discovery in Saskatchewan vorangetrieben als auch das Projekt auf internationaler Ebene präsentiert.

Der CEO von MAX Power, Ran Narayanasamy, nahm kürzlich am Natural Hydrogen Expert Workshop in Japan teil. Dort stellte das Unternehmen die Lawson-Entdeckung Vertretern der Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), führenden japanischen Energieunternehmen wie JERA und JAPEX, der kanadischen Botschaft sowie dem Trade and Investment Office der Provinz Saskatchewan vor. Der Besuch unterstreicht das wachsende internationale Interesse am entstehenden Wasserstoffsektor Saskatchewans und die strategische Bedeutung einer sicheren Wasserstoffversorgung.

Auf dieses internationale Engagement folgte bereits der nächste Meilenstein.

MAX Power wurde zum exklusiven Washington Energy Summit eingeladen - einem der bedeutendsten energiepolitischen Foren Nordamerikas. Dort diskutieren hochrangige Regierungsvertreter, politische Entscheidungsträger, Investoren, Technologieunternehmen und Führungskräfte der Energiewirtschaft über die Zukunft von Energiesicherheit, Infrastruktur und Künstlicher Intelligenz. Die Teilnahme des Unternehmens verdeutlicht, dass natürlicher Wasserstoff zunehmend als wichtiger Bestandteil der zukünftigen nordamerikanischen Energieversorgung wahrgenommen wird.

Der richtige Zeitpunkt

Weltweit suchen Regierungen nach verlässlichen CO2-armen Energiequellen, um den rasant steigenden Strombedarf durch Künstliche Intelligenz, moderne Industrieproduktion und die Dekarbonisierung energieintensiver Branchen zu decken.

Natürlicher Wasserstoff entwickelt sich dabei zunehmend zu einer vielversprechenden Alternative.

Im Gegensatz zu grünem Wasserstoff, dessen Herstellung erneuerbaren Strom und kostspielige Elektrolyse erfordert, oder blauem Wasserstoff, der auf Erdgas und CO2-Abscheidung basiert, kommt natürlicher Wasserstoff bereits im Untergrund vor. Er entsteht über Millionen von Jahren durch natürliche geologische Prozesse. Nach aktuellen Schätzungen des U.S. Geological Survey (USGS) könnten sich rund 5,6 Billionen Tonnen natürlich vorkommenden Wasserstoffs in der Erdkruste befinden. Bereits ein kleiner wirtschaftlich gewinnbarer Anteil könnte den weltweiten Bedarf über Generationen hinweg decken.

Investoren werden aufmerksam

Auch am Kapitalmarkt wächst das Interesse.

Allein in den vergangenen drei Monaten haben börsennotierte und private Unternehmen aus dem Bereich natürlicher Wasserstoff gemeinsam mehr als 100 Millionen US-Dollar eingeworben. Dies zeigt, wie schnell Kapital in diesen jungen Sektor fließt. MAX Power selbst schloss in diesem Zeitraum Finanzierungen in Höhe von insgesamt 45,5 Millionen CAD ab, darunter eine Investition über 25 Millionen CAD des milliardenschweren Rohstoffinvestors Eric Sprott.

Das Vertrauen in das Unternehmen geht jedoch über neue Finanzierungen hinaus.

MAX Power gab kürzlich bekannt, dass sein zweitgrößter Aktionär Big Energy, ein verbundenes Unternehmen der vietnamesischen Bitexco Group, Optionsscheine ausgeübt hat. Dadurch fließen dem Unternehmen voraussichtlich weitere 3,75 Millionen CAD zu, während sich der Anteil von Big Energy auf knapp 15% erhöht. Nach der Ausübung befinden sich inzwischen mehr als zwei Drittel aller ausstehenden Optionsscheine von MAX Power in den Händen der beiden größten strategischen Investoren - Eric Sprott und Big Energy.

Makenita rückt stärker in den Fokus

Wie bei bedeutenden Rohstoffentdeckungen häufig zu beobachten ist, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren inzwischen zunehmend auch auf benachbarte Unternehmen.

Eines davon ist Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098).

Makenita hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Landpaket von MAX Power.

Diese geologische Nähe ist besonders bedeutsam.

Der Prozess der Serpentinisierung gilt als einer der wichtigsten natürlichen Mechanismen zur Entstehung von Wasserstoff im Untergrund. Das Projekt von Makenita befindet sich im gleichen aufstrebenden Wasserstoff-Korridor in Saskatchewan, der nach den Explorationserfolgen von MAX Power zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Obwohl sich Makenita noch in einem deutlich früheren Entwicklungsstadium befindet, sorgt seine strategische Lage dafür, dass immer mehr Investoren das Unternehmen beobachten, während sich die Wasserstoffgeschichte Saskatchewans weiterentwickelt.

Deutlicher Bewertungsunterschied

Auch der Bewertungsunterschied zwischen beiden Unternehmen verdeutlicht das wachsende Interesse.

MAX Power weist nach seinem Explorationserfolg und den umfangreichen Finanzierungen inzwischen eine Marktkapitalisierung im mehreren hundert Millionen kanadischen Dollar umfassenden Bereich auf. Makenita hingegen wird trotz seines umfangreichen Landbesitzes unmittelbar neben einer der bekanntesten Entdeckungen des Sektors derzeit nur mit einem Bruchteil dieser Bewertung gehandelt.

Historisch betrachtet erzielten in aufstrebenden Rohstoffregionen nicht ausschließlich die Erstentdecker die höchsten Kursgewinne. Mit zunehmendem Vertrauen in einen gesamten geologischen Distrikt rückten häufig auch benachbarte Explorationsunternehmen mit vergleichbaren geologischen Voraussetzungen verstärkt in den Fokus der Investoren. Zwar gibt es keine Garantie, dass sich dieses Muster im Bereich des natürlichen Wasserstoffs wiederholt, doch erklärt es, weshalb Unternehmen wie Makenita zunehmend auf den Beobachtungslisten vieler Anleger erscheinen.

Ein Sektor mit wachsender Dynamik

Natürlicher Wasserstoff bleibt ein Investmentthema in einem frühen Entwicklungsstadium. Sowohl technisch als auch wirtschaftlich sind noch erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. Eine großskalige kommerzielle Produktion wurde bislang noch nicht nachgewiesen, und die Wirtschaftlichkeit vieler Projekte muss sich erst beweisen.

Dennoch präsentiert sich der Sektor heute völlig anders als noch vor zwei Jahren.

Kapital fließt verstärkt in die Exploration. Strategische Investoren bauen ihre Engagements aus. Regierungen schenken dem Thema zunehmend Aufmerksamkeit. Internationale Energiekonzerne suchen den Austausch mit Projektentwicklern. Und Saskatchewan entwickelt sich immer stärker zu einer der weltweit spannendsten Regionen für die Exploration von natürlichem Wasserstoff.

Für Investoren, die frühzeitig an diesem entstehenden Energiethema partizipieren möchten, könnte der Sektor damit in ein neues Kapitel eintreten - eines, in dem Unternehmen wie MAX Power und Makenita Resources voraussichtlich weiterhin besonders im Fokus stehen werden.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126
https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/
https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804
https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html
https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.
Land: kanadisch
ISIN: CA5609251098
https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.
Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Natürlicher Wasserstoff tritt in eine neue Phase ein: MAX Power und Makenita Resources im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.