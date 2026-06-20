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WKN: A3EF1U | ISIN: GB00BPQY8R36 | Ticker-Symbol: 8TM
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GUARDIAN METAL RESOURCES PLC Chart 1 Jahr
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GUARDIAN METAL RESOURCES PLC 5-Tage-Chart
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Small- & Micro Cap Investment
20.06.2026 08:22 Uhr
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Die Versorgungskrise bei Wolfram schafft Chancen jenseits der heutigen Produzenten

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Der dramatische Kursanstieg von Unternehmen mit Fokus auf Wolfram in den vergangenen zwei Jahren spiegelt die zunehmende Erkenntnis wider, dass dieses Metall immer schwerer zu ersetzen und gleichzeitig immer schwieriger zu beschaffen ist.

Investoren haben Unternehmen wie Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), Guardian Metal (ISIN: GB00BPQY8R36) und American Tungsten (ISIN: CA0303381077) belohnt, während Regierungen und industrielle Abnehmer weltweit nach Lieferquellen außerhalb Chinas suchen.

Doch die zugrunde liegende Investmentthese reicht weit über die wenigen Unternehmen hinaus, die bislang die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich gezogen haben.

Das grundlegende Problem für die westlichen Volkswirtschaften ist einfach: Es werden nicht genügend neue Wolframprojekte entwickelt, um die zukünftige Nachfrage zu decken.

Wolfram bleibt unverzichtbar für moderne Verteidigungssysteme, die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Halbleiterfertigung, industrielle Werkzeuge sowie zahlreiche Hightech-Anwendungen. Seine außergewöhnliche Dichte, Härte und Hitzebeständigkeit machen eine Substitution in vielen kritischen Einsatzbereichen äußerst schwierig. Mit zunehmenden geopolitischen Spannungen wird die strategische Bedeutung einer sicheren Wolframversorgung immer offensichtlicher.

Die jüngsten Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten haben diese Realität zusätzlich verdeutlicht. Jedes Raketensystem, jede panzerbrechende Munition und jede präzisionsgelenkte Waffe verbraucht Wolfram. Anders als viele Industriemetalle kann ein Großteil dieses Materials nach seinem Einsatz nicht zurückgewonnen werden. Dadurch werden Lagerbestände kontinuierlich abgebaut und müssen letztlich durch neue Minenproduktion ersetzt werden.

Gleichzeitig bleibt die globale Lieferkette stark konzentriert. China kontrolliert rund 80% der weltweiten Wolframminenproduktion und einen noch größeren Anteil der nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten. Exportbeschränkungen, Umweltauflagen und Produktionsbegrenzungen haben den Markt zusätzlich verengt, was zu steigenden Preisen und wachsenden Sorgen westlicher Regierungen hinsichtlich der langfristigen Versorgungssicherheit geführt hat.

Die Herausforderung besteht heute nicht darin, Wolfamlagerstätten zu entdecken. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, ausreichend neue Projekte in Produktion zu bringen, bevor die Angebotsengpässe noch gravierender werden.

Diese Realität beginnt die Aufmerksamkeit der Investoren zunehmend auf Nordamerika zu lenken.

Kanada entwickelt sich zu einer strategischen Wolframregion

Kanada wird zunehmend als eine der wenigen Jurisdiktionen angesehen, die einen wesentlichen Beitrag zur Diversifizierung der globalen Wolframversorgung leisten könnten. Die Kombination aus geologischem Potenzial, stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen und wachsender staatlicher Unterstützung für die Entwicklung kritischer Rohstoffe hat mehrere kanadische Wolframprojekte auf den Radar von Politik und Investoren gebracht.

Zu den bedeutendsten Projekten zählt das Sisson Tungsten Project in New Brunswick, das als eines der wichtigsten unerschlossenen Wolframvorkommen Nordamerikas gilt. Die Unterstützung auf Bundes- und Provinzebene hat die Bedeutung des Projekts weiter erhöht, da Kanada seine Rolle als Lieferant kritischer Rohstoffe für Nordamerika und verbündete Staaten ausbauen möchte.

Wichtig ist dabei, dass bedeutende Rohstoffdistrikte häufig weit über eine einzelne Lagerstätte hinaus Wert schaffen. Wenn Investitionen in Infrastruktur, technisches Know-how und staatliche Fördermaßnahmen auf ein strategisches Entwicklungsprojekt konzentriert werden, steigt oft auch die Bedeutung der umliegenden Explorationsgebiete.

An dieser Stelle kommt Makenita Resources ins Spiel.

Direkt neben einem potenziellen strategischen Versorgungszentrum

Das Sisson-West-Wolframprojekt von Makenita grenzt unmittelbar an die Sisson-Lagerstätte und bietet damit Zugang zu einem der strategisch bedeutendsten Wolframdistrikte, die derzeit in Nordamerika entwickelt werden.

Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Explorationsstadium befindet, passt die Positionierung des Unternehmens direkt zu einem der dominierenden Trends im Bereich kritischer Rohstoffe: der Suche nach zukünftigen Wolframquellen.

Makenita hat bereits ein umfassendes luftgestütztes geophysikalisches Programm über das gesamte Projektgebiet abgeschlossen. Ziel der Arbeiten war es, neue Explorationsziele zu definieren und das geologische Potenzial des Projekts besser zu verstehen. Die Untersuchungen stellen einen wichtigen Schritt dar, um zu bewerten, ob sich das mineralisierte System der benachbarten Sisson-Lagerstätte auf das Konzessionsgebiet des Unternehmens fortsetzt.

Für Investoren liegt der Reiz nicht allein in der geografischen Nähe, sondern vor allem in der Optionalität.

Der Wolframmarkt beginnt zunehmend, Projekte zu bewerten, die künftig einen Beitrag zu westlichen Lieferketten leisten könnten. Während bislang vor allem fortgeschrittene Entwickler die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich gezogen haben, könnten Explorationsunternehmen mit strategisch gelegenen Landpaketen in etablierten Distrikten die nächste Phase des Wolframzyklus repräsentieren.

Der Markt blickt zunehmend entlang der Entwicklungspipeline

Die Neubewertung vieler Wolframaktien zeigt, dass Investoren zunehmend bereit sind, nicht nur aktuelle Produktion, sondern auch zukünftiges Versorgungspotenzial zu honorieren.

Dieser Trend spiegelt die Erkenntnis wider, dass neue Wolframminen Jahre für Entwicklung, Genehmigung und Finanzierung benötigen, bevor sie tatsächlich produzieren können. Wenn Regierungen ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen ernsthaft reduzieren wollen, werden zusätzliche Entdeckungen und neue Entwicklungsprojekte erforderlich sein - ergänzend zu den bereits bekannten Vorzeigeprojekten.

Vor diesem Hintergrund könnten Unternehmen mit aussichtsreichen Explorationsgebieten in strategisch wichtigen Distrikten an Bedeutung gewinnen.

Für Makenita Resources basiert die Investmentthese letztlich auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Makrotrend: Die globale Nachfrage nach Wolfram dürfte weiter steigen, während das Angebot begrenzt bleibt und westliche Regierungen aktiv nach sicheren inländischen oder verbündeten Produktionsquellen suchen. Sollte sich die Aufmerksamkeit der Märkte zunehmend von den heutigen Entwicklern auf die breitere Projektpipeline der Zukunft verlagern, könnten strategisch positionierte Explorationsprojekte wie Sisson West innerhalb der sich wandelnden Landschaft kritischer Rohstoffe verstärkt in den Fokus rücken.

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Quellen:

https://www.reuters.com/markets/commodities/every-missile-fired-over-iran-is-burning-through-us-tungsten-stocks-2026-03-23/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20910138-makenita-schliesst-arbeitsprogramm-wolframprojekt-sisson-west-new-brunswick
https://mining.com.au/western-star-bets-big-on-tungsten/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20958523-almonty-33-american-tungsten-4-90-guardian-3-markt-groessere-wolfram-story-uebersehen

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.
Land: kanadisch
ISIN: CA5609251098
https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.
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Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

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Enthaltene Werte: GB00BPQY8R36,CA5609251098,CA0303381077,CA0203987072

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