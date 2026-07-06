Warum weißer Wasserstoff zum nächsten Milliardenmarkt werden könnte - MAX Power ebnet den Weg, Makenita rückt nach

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Während Anleger seit Jahren über grünen Wasserstoff diskutieren, entwickelt sich im Hintergrund ein völlig neuer Explorationssektor. Natürlicher - auch als weißer Wasserstoff bekannt - könnte sich zu einem Milliardenmarkt entwickeln, sollte sich seine wirtschaftliche Förderung im großen Maßstab bestätigen. MAX Power Mining hat sich dabei bereits als einer der Vorreiter etabliert. Nun rücken auch benachbarte Explorer wie Makenita zunehmend in den Fokus.

Über Jahrzehnte galt Wasserstoff als einer der wichtigsten Energieträger der Energiewende. Er kann energieintensive Industrien dekarbonisieren, den emissionsärmeren Schwerlastverkehr unterstützen, Energie speichern und Wärme bereitstellen - und das ohne direkte CO2-Emissionen bei der Nutzung.

Dem breiten Einsatz standen bislang jedoch vor allem die Kosten im Weg. Der Großteil des heute produzierten Wasserstoffs stammt aus fossilen Energieträgern, während grüner Wasserstoff erneuerbaren Strom und eine aufwendige Elektrolyse-Infrastruktur benötigt. Dadurch blieb Wasserstoff trotz seines Potenzials vielerorts wirtschaftlich schwer konkurrenzfähig.

Genau deshalb rückt natürlicher Wasserstoff zunehmend in den Mittelpunkt von Wissenschaft, Industrie und Kapitalmärkten.

Im Gegensatz zu industriell erzeugtem Wasserstoff entsteht weißer Wasserstoff durch natürliche geologische Prozesse tief unter der Erde. Treffen Wasser und eisenreiche Gesteine unter geeigneten Bedingungen aufeinander, bildet sich Wasserstoffgas, das entlang von Gesteinsrissen aufsteigen und sich in unterirdischen Lagerstätten sammeln kann. Gelingt eine wirtschaftliche Förderung, könnte diese natürliche Energiequelle die Kostenstruktur des Wasserstoffmarktes grundlegend verändern.

Das Potenzial erscheint erheblich. Studien, auf die sich aktuelle Branchendiskussionen stützen, gehen davon aus, dass sich Billionen Tonnen Wasserstoff in der Erdkruste befinden könnten - auch wenn vermutlich nur ein kleiner Teil davon wirtschaftlich förderbar sein wird. Allein diese Aussicht hat weltweit eine neue Welle von Explorationsaktivitäten ausgelöst.

Inzwischen folgt dem wissenschaftlichen Interesse zunehmend auch Kapital.

Aktuelle Branchendaten zeigen, dass Unternehmen im Bereich des natürlichen Wasserstoffs innerhalb von nur drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar eingeworben haben. Für einen Sektor, der an den Kapitalmärkten vor wenigen Jahren praktisch noch keine Rolle spielte, ist dies ein bemerkenswertes Signal. Investoren betrachten weißen Wasserstoff zunehmend nicht mehr nur als geologische Besonderheit, sondern als potenziell eigenständigen Zukunftsmarkt.

Noch steckt die Branche am Anfang. Wie in früheren Rohstoffzyklen zeichnen sich jedoch bereits erste Unternehmen ab, die den entstehenden Markt prägen. In Nordamerika zählt die MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001) inzwischen zu den sichtbarsten Akteuren im Bereich des natürlichen Wasserstoffs.

Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in Saskatchewan sorgte für große Aufmerksamkeit, nachdem MAX Power über frei strömendes Gas sowie vielversprechende Wasserstoffkonzentrationen berichtet hatte. Das Projekt befindet sich innerhalb des rund 475 Kilometer langen Genesis Trends, den das Unternehmen als potenziell bedeutenden Korridor für natürlichen Wasserstoff einstuft.

Auch die Kapitalmärkte honorierten diese Entwicklung. Ende März nahm MAX Power 20,5 Millionen CAD auf, Ende Mai folgte eine weitere Finanzierung über 25 Millionen CAD. Zu den Investoren zählt der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott, der in der Vergangenheit mehrfach frühzeitig auf aufstrebende Rohstoffthemen setzte.

Parallel wächst die internationale Wahrnehmung des Unternehmens. MAX Power präsentierte seine Lawson-Entdeckung zuletzt in Japan vor Energieunternehmen und staatlich verbundenen Organisationen wie JOGMEC, JERA und JAPEX. Darüber hinaus wurde das Unternehmen zum Washington Energy Summit eingeladen - einem hochrangigen Forum zu den Themen Energie, Infrastruktur, nationale Sicherheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.

Diese Entwicklung zeigt, dass natürlicher Wasserstoff längst nicht mehr ausschließlich ein Thema für Geologen ist. Zunehmend wird die Ressource auch im Zusammenhang mit Energiesicherheit, industrieller Wettbewerbsfähigkeit und dem steigenden Strombedarf durch den Ausbau von KI-Infrastrukturen diskutiert.

Historisch endet das Interesse der Kapitalmärkte bei neuen Rohstoffthemen jedoch selten bei einem einzelnen Unternehmen. Sobald erste Explorationsgesellschaften Aufmerksamkeit auf einen neuen Distrikt lenken, rücken häufig auch benachbarte Projekte mit vergleichbarer Geologie in den Fokus der Investoren.

Genau in dieser Position befindet sich heute Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098).

Das Unternehmen hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan inzwischen auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Landpaket von MAX Power an. Damit besitzt Makenita Zugang zu demselben entstehenden Wasserstoffkorridor, der MAX Power zu einem der bekanntesten Unternehmen des jungen Sektors gemacht hat.

Auch aus geologischer Sicht erscheint diese Positionierung interessant. Die sogenannte Serpentinisierung gilt als einer der wichtigsten natürlichen Prozesse zur Bildung von Wasserstoff im Untergrund. Der Fokus von Makenita auf eisenreiche Gesteinsformationen knüpft damit unmittelbar an die wissenschaftlichen Grundlagen an, die das wachsende Interesse an natürlichem Wasserstoff tragen.

Hinzu kommt ein deutlicher Bewertungsunterschied. Während MAX Power nach seinen Explorationserfolgen und umfangreichen Finanzierungsrunden inzwischen mit mehreren hundert Millionen kanadischen Dollar bewertet wird, notiert Makenita trotz seines großen Landpakets und der unmittelbaren Nachbarschaft zu einem der aussichtsreichsten Wasserstoffprojekte der Region bislang nur bei einem Bruchteil dieser Bewertung.

Natürlich bleiben die Risiken erheblich. Makenita befindet sich weiterhin in einer frühen Explorationsphase, und auch der gesamte Sektor muss seine wirtschaftliche Tragfähigkeit erst noch nachweisen. Förderraten, Lagerstättenkontinuität, Wirtschaftlichkeit und Genehmigungsverfahren zählen weiterhin zu den zentralen offenen Fragen.

Dennoch zeigt die Geschichte vieler Rohstoffmärkte, dass sich Anleger häufig zunächst auf einen Pionier konzentrieren, bevor später benachbarte Projekte mit vergleichbarer Geologie stärker in den Fokus rücken. Ähnliche Entwicklungen waren in früheren Zyklen unter anderem bei Uran, Lithium, Seltenen Erden oder Gold zu beobachten.

Ob weißer Wasserstoff tatsächlich zum nächsten Milliardenmarkt wird, muss die Branche erst noch beweisen. Doch wissenschaftliche Fortschritte, steigende Investitionen und das wachsende Interesse von Politik und Energiewirtschaft sprechen dafür, dass der Sektor zunehmend an Dynamik gewinnt. Während MAX Power derzeit den Weg ebnet, könnte Makenita zu den Explorationsunternehmen gehören, die von einer weiteren Entwicklung des Wasserstoffkorridors in Saskatchewan profitieren, sofern sich dessen Potenzial bestätigt.