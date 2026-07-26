Der nächste Rohstoffboom? Weißer Wasserstoff zieht Investoren an - MAX Power und Makenita im Fokus

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Seit Jahrzehnten gilt Wasserstoff als einer der Energieträger der Zukunft. Regierungen haben Milliardenbeträge zugesagt, um die Branche zu fördern, Industriezweige von der Stahlproduktion bis zum Transportwesen suchen nach saubereren Energiequellen, und Technologieunternehmen benötigen immer größere Mengen an Strom, um die Revolution der künstlichen Intelligenz voranzutreiben.

Doch es gab stets ein Problem: Die Herstellung von Wasserstoff ist teuer.

Der Großteil des weltweit produzierten Wasserstoffs stammt noch immer aus fossilen Brennstoffen, während grüner Wasserstoff enorme Mengen erneuerbarer Energie und kostspielige Elektrolyseanlagen erfordert. Deshalb richtet sich der Blick immer mehr Investoren auf eine neue Alternative: natürlichen Wasserstoff.

Der auch als "weißer Wasserstoff" bekannte Rohstoff kommt auf natürliche Weise im Untergrund vor und entsteht durch geologische Prozesse, die seit Millionen von Jahren ablaufen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich unter der Erdoberfläche gewaltige Mengen befinden könnten, die potenziell eine günstigere und sauberere Energiequelle darstellen als herkömmliche Formen der Wasserstoffproduktion.

Was einst als wissenschaftliche Nische galt, zieht inzwischen zunehmend ernsthaftes Kapital an.

Im vergangenen Jahr haben Unternehmen mit Fokus auf natürlichen Wasserstoff mehr als 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Gleichzeitig prüfen Regierungen in Kanada, Australien und Europa das langfristige Potenzial dieser Ressource. Auch der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott ist in den Sektor eingestiegen und befeuert damit die Spekulationen, dass natürlicher Wasserstoff zu einem der nächsten großen Rohstoffthemen werden könnte.

Im Zentrum dieser wachsenden Aufmerksamkeit steht MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001).

Das Unternehmen hat sich nach seiner Lawson-Entdeckung in Saskatchewan zu einem der weltweit meistbeachteten Explorer im Bereich natürlicher Wasserstoff entwickelt. Dort bestätigte MAX Ende vergangenen Jahres Kanadas erstes natürliches Wasserstoffsystem im Untergrund. Nun beginnt nach Angaben des Managements die bislang wichtigste Phase der Unternehmensgeschichte: die kommerzielle Validierung.

In dieser Woche gab MAX Power den Start der Bohrungen auf Lawson 2-24 bekannt - der ersten Bohrung eines umfassenderen Programms, das klären soll, ob die Entdeckung eine großflächige kommerzielle Produktion ermöglichen kann.

Bemerkenswert ist dabei, dass sich die neue Bohrung rund 2,4 Kilometer südwestlich der ursprünglichen Lawson-Entdeckung befindet. Nach Angaben des Unternehmens haben hochauflösende 3D-Seismikdaten, die Anfang des Jahres erhoben wurden, eine geologische Struktur mit einer Fläche von etwa 14 Quadratkilometern identifiziert - deutlich größer als ursprünglich angenommen.

"Die ursprüngliche Entdeckung befindet sich am Rand eines Systems, das mittlerweile als sehr groß interpretiert wird", erklärte MAX-Power-CEO Ran Narayanasamy bei der Vorstellung des Programms. Darüber hinaus sieht das Unternehmen in Lawson ein mögliches Modell für ähnliche Entdeckungen entlang des gesamten 475 Kilometer langen Genesis Trends.

Die Bedeutung dieses Projekts ist erheblich.

Die kommerzielle Validierung markiert den Punkt, an dem Explorer nicht mehr nur nachweisen müssen, dass eine Ressource existiert, sondern prüfen, ob sie wirtschaftlich gefördert werden kann. Das Programm von MAX Power soll Fördermengen, Druckverhalten, Kontinuität, Gaskonzentrationen und die allgemeine Skalierbarkeit untersuchen - alles entscheidende Faktoren, bevor eine kommerzielle Entwicklung möglich ist.

Sollte das Vorhaben erfolgreich sein, könnte Lawson zum ersten groß angelegten Projekt für natürlichen Wasserstoff weltweit werden.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Geschichte durch das Engagement von Eric Sprott, der Anfang dieses Jahres 25 Millionen kanadische Dollar in MAX Power investierte. Der kanadische Milliardär hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er bedeutende Rohstofftrends früh erkennt - unter anderem bei Uran-, Gold- und Silberunternehmen.

Erfahrene Rohstoffinvestoren wissen jedoch, dass große Entdeckungen oft weit über das Unternehmen hinaus Chancen schaffen, das den ersten Fund gemacht hat.

Sobald das Vertrauen in eine neue Rohstoffregion wächst, richtet sich der Fokus des Marktes häufig auf benachbarte Explorer mit ähnlichen geologischen Voraussetzungen. Während früherer Booms bei Uran, Lithium und Seltenen Erden entfielen einige der größten Kursgewinne nicht nur auf das Unternehmen mit der ersten Entdeckung, sondern auch auf strategisch positionierte Junior-Explorer.

Genau diese Dynamik rückt nun Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) zunehmend in den Mittelpunkt.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization-Iron-Magnetite-Projekt in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert, die direkt an das Projektgebiet von MAX Power angrenzen. Besonders bemerkenswert ist die Lage, weil die Serpentinisierung - der Prozess, bei dem eisenreiche Gesteine mit Wasser reagieren - als einer der wichtigsten geologischen Mechanismen für die Entstehung von natürlichem Wasserstoff gilt.

Mit anderen Worten: Makenita kontrolliert genau jene geologischen Strukturen, die Saskatchewan zu einer der derzeit spannendsten Regionen Nordamerikas für natürlichen Wasserstoff gemacht haben.

Auch die Bewertungslücke zwischen beiden Unternehmen zieht zunehmend Aufmerksamkeit auf sich. Nach seinen Explorationserfolgen und mehreren Finanzierungsrunden verfügt MAX Power inzwischen über eine Marktkapitalisierung im dreistelligen Millionenbereich in kanadischen Dollar. Makenita hingegen wird trotz seines umfangreichen Landpakets und seiner strategischen Lage weiterhin nur mit einem Bruchteil dieses Wertes bewertet.

Natürlich bleibt natürlicher Wasserstoff ein hochspekulativer Sektor. Fragen zur wirtschaftlichen Förderung, zur Kontinuität der Lagerstätten und zur langfristigen Rentabilität sind noch nicht abschließend beantwortet. Selbst das Validierungsprogramm von MAX Power stellt lediglich den nächsten Schritt in einem möglicherweise langen Entwicklungsprozess dar.

Dennoch nimmt die Dynamik spürbar zu.

Die jüngste Bohrkampagne von MAX Power hat Vertreter der Provinzregierung, indigene Wirtschaftsführer und lokale Behörden angezogen, die gespannt beobachten, ob Saskatchewan zur Geburtsstätte einer neuen Energieindustrie werden könnte. Darüber hinaus sieht das Unternehmen erhebliches Helium-Potenzial in der Lawson-Entdeckung; frühere Tests ergaben Heliumkonzentrationen von bis zu 8,7%.

Für Investoren reichen die möglichen Auswirkungen weit über ein einzelnes Projekt hinaus.

Die Kombination aus steigender globaler Energienachfrage, dem rasanten Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz und dem wachsenden Interesse an CO2-armen Energieträgern schafft die Voraussetzungen für die Entstehung völlig neuer Rohstoffindustrien.

Ob natürlicher Wasserstoff seine großen Versprechen letztlich einlösen kann, bleibt offen. Doch da die kommerziellen Tests in Lawson inzwischen begonnen haben und benachbarte Explorer wie Makenita große Flächen entlang desselben geologischen Trends kontrollieren, stellen sich immer mehr Investoren die Frage, ob der nächste große Rohstoffboom womöglich bereits begonnen hat.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226

https://datacentremagazine.com/news/a-few-home-truths-about-hydrogen-for-data-centre-operators

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Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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