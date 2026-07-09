Das Raketenmetall: Der Westen braucht mehr Wolfram - doch wer folgt auf Almonty?

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In den vergangenen zwei Jahren richtete sich der Blick vieler Investoren, die auf Wolfram setzen wollten, vor allem auf Unternehmen, die sich der Produktion nähern. Die Almonty Industries (ISIN: CA0203981XXX) hat sich dabei zu einem der bekanntesten Namen der Branche entwickelt, während Regierungen in Europa und Nordamerika nach verlässlichen Alternativen zur chinesischen Versorgung suchen.

Doch die Investmentstory rund um Wolfram könnte nun in eine neue Phase eintreten.

Mit steigenden Verteidigungsausgaben, dem Wiederaufbau strategischer Rohstoffreserven und dem wachsenden Wettbewerb westlicher Staaten um kritische Lieferketten richtet sich der Fokus zunehmend über die heutigen Produzenten hinaus. Immer mehr Aufmerksamkeit gilt Explorationsunternehmen, die die nächste Generation nicht-chinesischer Wolframvorkommen erschließen könnten - und genau hier positioniert sich die Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) in einem der bekanntesten Wolframreviere Kanadas.

Die Rüstungsindustrie verändert den Markt

Wolfram gilt seit Langem als unverzichtbarer Industriemetallrohstoff, wird inzwischen jedoch zunehmend unter dem Aspekt der nationalen Sicherheit betrachtet.

Seine außergewöhnliche Härte, hohe Dichte und extreme Hitzebeständigkeit machen das Metall unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Raketensysteme, Flugzeugtriebwerke, Militärfahrzeuge, Halbleiter und die Präzisionsfertigung. Nur wenige Materialien erreichen vergleichbare Eigenschaften, weshalb es kaum praktikable Alternativen gibt.

Im Gegensatz zu vielen industriellen Anwendungen wird Wolfram im militärischen Einsatz tatsächlich verbraucht. Jede abgefeuerte Rakete, jedes panzerbrechende Geschoss und jede aufgefüllte Militärreserve erfordern letztlich neues Material.

Aktuelle Konflikte haben diesen Trend zusätzlich verstärkt. Laut Reuters ist der Wolframverbrauch durch anhaltende militärische Einsätze deutlich gestiegen, während Regierungen in Nordamerika und Europa gleichzeitig ihre strategischen Lagerbestände wieder aufbauen. Mit weiter steigenden Verteidigungsausgaben dürfte auch die Nachfrage nach sicheren Wolframlieferungen hoch bleiben.

Europa beteiligt sich am Wettlauf um die Versorgungssicherheit

Die Politik reagiert inzwischen mit immer konkreteren Maßnahmen.

Nach Informationen von Reuters hat die Europäische Union Wolfram gemeinsam mit Seltenen Erden, Gallium und weiteren strategischen Rohstoffen für ihre erste koordinierte Bevorratung kritischer Rohstoffe auf die engere Auswahl gesetzt. Die Initiative ist Teil einer umfassenderen Strategie, Europas Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren und die Versorgungssicherheit für Schlüsselindustrien - von der Verteidigung bis zur Hightech-Fertigung - zu stärken.

Auch die USA verfolgen mit verschiedenen Programmen das Ziel, die heimische und verbündete Produktion kritischer Rohstoffe auszubauen.

Diese Entwicklungen spiegeln einen grundlegenden Wandel wider: Wolfram wird nicht länger nur als Industriemetall betrachtet, sondern zunehmend als strategische Infrastruktur.

China dominiert weiterhin den Markt

Die Dringlichkeit ergibt sich aus einer einfachen Tatsache.

China steht weiterhin für rund 80% der weltweiten Wolframminenproduktion und dominiert zugleich die Weiterverarbeitung. Die im Jahr 2025 eingeführten Exportbeschränkungen haben gezeigt, wie schnell sich die globalen Lieferketten verengen können. Die Folge waren deutlich steigende Preise und wachsende Sorgen westlicher Regierungen sowie industrieller Abnehmer.

Gleichzeitig wächst Chinas eigener Bedarf weiter, während das Produktionswachstum begrenzt bleibt.

Dadurch entsteht ein zunehmend umkämpfter Markt für einen Rohstoff, der in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Elektronik sowie Hightech-Fertigung eine Schlüsselrolle spielt.

Reichen die heutigen Produzenten aus?

Ein Großteil der Aufmerksamkeit richtet sich derzeit verständlicherweise auf Almonty Industries. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entwickelt das Unternehmen eine der größten Wolframquellen außerhalb Chinas.

Doch neue Minen in Produktion zu bringen, ist nur ein Teil der Lösung.

Die Entwicklung eines Wolframprojekts erfordert in der Regel viele Jahre für Exploration, Umweltgenehmigungen, Finanzierung und Bau. Selbst wenn die heutigen fortgeschrittenen Projekte planmäßig starten, gehen viele Analysten davon aus, dass langfristig deutlich mehr Angebot benötigt wird, um den westlichen Bedarf zu decken.

Historisch verlaufen Rohstoffzyklen oft nach einem ähnlichen Muster: Zunächst profitieren Unternehmen mit naher Produktionsperspektive, bevor sich der Fokus der Investoren schrittweise auf Explorationsgesellschaften verlagert, die das Potenzial für die nächsten bedeutenden Entdeckungen besitzen.

Der Wolframsektor könnte sich nun genau an diesem Punkt befinden.

Warum Makenita Aufmerksamkeit erhält

Ein Unternehmen, das von diesem Trend profitieren könnte, ist die Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098).

Das Sisson-West-Wolframprojekt grenzt unmittelbar an das Sisson Tungsten Project in der kanadischen Provinz New Brunswick an - eines der größten unerschlossenen Wolframvorkommen Nordamerikas. Da Regierungen der Sicherung heimischer Rohstoffquellen zunehmend Priorität einräumen, rücken etablierte Wolframreviere wie Sisson erneut in den Fokus von Industrie und Investoren.

Die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte garantiert zwar keinen Explorationserfolg, dennoch bleibt der Standort einer der wichtigsten Faktoren im Bergbau. Etablierte Bergbauregionen verfügen häufig über umfangreiche geologische Daten, vorhandene Infrastruktur und langjährige Expertise, was Explorationsprogramme effizienter gestalten kann.

Makenita hat kürzlich eine luftgestützte magnetische, radiometrische sowie VLF-geophysikalische Vermessung über das gesamte Sisson-West-Projekt abgeschlossen. Die Untersuchungen stellen einen wichtigen Schritt dar, um priorisierte Bohrziele zu definieren und das geologische Verständnis des Projekts weiter zu verfeinern. Für ein Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium bilden solche systematischen Arbeiten die technische Grundlage für künftige Bohrprogramme und helfen dabei, die aussichtsreichsten Bereiche des Projekts gezielt zu identifizieren.

Das nächste Kapitel der Wolfram-Story

Die vielleicht wichtigste Veränderung besteht darin, dass die Investmentstory rund um Wolfram heute längst nicht mehr ausschließlich von den Rohstoffpreisen bestimmt wird.

Regierungspolitik, steigende Verteidigungsausgaben und die Absicherung strategischer Lieferketten entwickeln sich zu ebenso bedeutenden Kurstreibern. Die geplanten europäischen Rohstoffreserven, der Ausbau amerikanischer Initiativen für kritische Mineralien sowie die anhaltenden geopolitischen Spannungen sprechen dafür, dass die Nachfrage nach sicheren Wolframlieferungen außerhalb Chinas in den kommenden Jahren strukturell hoch bleiben dürfte.

Etablierte Produzenten wie Almonty profitieren bereits von diesem Trend. Sollte die Nachfrage das verfügbare Angebot weiterhin übersteigen, könnten Investoren ihren Blick zunehmend auf sorgfältig ausgewählte Explorationsunternehmen richten, die künftig einen Beitrag zur westlichen Wolframversorgung leisten können.

Exploration bleibt naturgemäß mit technischen, finanziellen und genehmigungsrechtlichen Risiken verbunden. Es gibt keine Garantie, dass ein Explorationsprojekt letztlich zu einer produzierenden Mine wird. Dennoch könnten Unternehmen mit strategisch gelegenen Projekten in etablierten Bergbauregionen - wie Makenita Resources - zunehmend in den Fokus rücken, während der Westen nach zusätzlichen langfristigen Wolframquellen sucht.

Das erste Kapitel der Wolfram-Story gehörte den Produzenten. Das nächste könnte zunehmend den Explorationsunternehmen gehören, die heute die Lagerstätten für die Versorgung von morgen entdecken wollen.

Quellen:

https://www.reuters.com/markets/commodities/every-missile-fired-over-iran-is-burning-through-us-tungsten-stocks-2026-03-23/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20910138-makenita-schliesst-arbeitsprogramm-wolframprojekt-sisson-west-new-brunswick

https://mining.com.au/western-star-bets-big-on-tungsten/

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20958523-almonty-33-american-tungsten-4-90-guardian-3-markt-groessere-wolfram-story-uebersehen

https://www.realcleardefense.com/articles/2026/06/01/why_tungsten_is_crucial_to_the_us_military_1185822.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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