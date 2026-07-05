Warum natürlicher Wasserstoff das Interesse von Milliardären weckt

Anzeige / Werbung

Noch vor wenigen Jahren galt natürlicher Wasserstoff vor allem als faszinierendes geologisches Phänomen. Heute entwickelt er sich zunehmend zu einem der spannendsten neuen Investmentthemen im Energiesektor und zieht Explorationsunternehmen, institutionelle Investoren sowie einige der erfolgreichsten Bergbauinvestoren der Welt an.

Das wachsende Interesse basiert auf einer ebenso einfachen wie potenziell revolutionären Idee: Anstatt Wasserstoff mithilfe energieintensiver industrieller Verfahren herzustellen, suchen Unternehmen nach natürlich vorkommenden Wasserstoffvorkommen, die sich über Millionen von Jahren tief unter der Erdoberfläche gebildet haben. Sollte dieser sogenannte natürliche oder "weiße" Wasserstoff wirtschaftlich förderbar sein, könnte er eine kostengünstigere und zugleich emissionsärmere Quelle für einen der wichtigsten Energieträger der Zukunft darstellen.

Diese Investmentstory gewinnt zunehmend an Dynamik.

Aktuellen Branchendaten zufolge haben Unternehmen aus dem Bereich natürlicher Wasserstoff allein in den vergangenen drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar frisches Kapital eingeworben. Gleichzeitig intensivieren Regierungen, Universitäten und große Energieunternehmen ihre Forschungsaktivitäten, während sich der Wettlauf um die Entdeckung wirtschaftlich nutzbarer Wasserstoffsysteme beschleunigt.

Eine der stärksten Bestätigungen für das Potenzial dieses Sektors kommt vom milliardenschweren Rohstoffinvestor Eric Sprott.

Sprott gilt als einer der erfolgreichsten langfristigen Investoren der Bergbauindustrie und ist dafür bekannt, neue Rohstofftrends frühzeitig zu erkennen - oft lange bevor sie den breiten Markt erreichen. Frühzeitige Investments in Uran-, Gold- und Silberunternehmen machten ihn zu einem der aufmerksamsten beobachteten Investoren der Branche.

Sein jüngster Schwerpunkt: natürlicher Wasserstoff.

Anfang dieses Jahres investierte Sprott 25 Millionen kanadische Dollar in MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001) und stärkte damit die Bilanz des Unternehmens deutlich, während dieses sein Lawson-Natural-Hydrogen-Projekt in der kanadischen Provinz Saskatchewan weiterentwickelt.

Die Beteiligung folgt auf eine Reihe vielversprechender Explorationsergebnisse, die MAX Power inzwischen zu einem der bekanntesten börsennotierten Unternehmen im Bereich natürlicher Wasserstoff gemacht haben. Beim Lawson-Projekt wurden frei austretendes Gas sowie ermutigende Wasserstoffkonzentrationen nachgewiesen. Weitere Bohrungen und moderne seismische Untersuchungen sollen nun klären, ob das Vorkommen wirtschaftlich erschlossen werden kann.

Auch international gewinnt das Unternehmen zunehmend an Aufmerksamkeit. MAX Power präsentierte seine Wasserstoffprojekte aus Saskatchewan kürzlich vor japanischen Regierungsbehörden und führenden Energieunternehmen wie JOGMEC, JERA und JAPEX. Anschließend nahm das Unternehmen am Washington Energy Summit teil, bei dem Politiker, Technologieunternehmen und Energieexperten über die Zukunft der nordamerikanischen Energiesicherheit diskutierten.

Für viele Investoren liegt die größere Bedeutung jedoch nicht ausschließlich bei MAX Power selbst.

Die Geschichte des Rohstoffsektors zeigt immer wieder, dass bedeutende Entdeckungen häufig ganze Regionen aufwerten und nicht nur einem einzelnen Unternehmen zugutekommen. Ob Gold, Uran, Lithium oder Seltene Erden - sobald ein geologisches Modell bestätigt wird, richtet sich das Interesse der Investoren oftmals auch auf benachbarte Unternehmen mit vergleichbaren geologischen Voraussetzungen.

Genau deshalb rückt inzwischen auch Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) verstärkt auf die Beobachtungslisten vieler Anleger.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Landpaket von MAX Power. Obwohl sich Makenita noch in einer früheren Explorationsphase befindet, sorgt die Lage innerhalb desselben aufstrebenden Wasserstoffkorridors für zunehmende Aufmerksamkeit, da sich Saskatchewan zu einer der am genauesten beobachteten Regionen Nordamerikas für natürlichen Wasserstoff entwickelt.

Besonders interessant ist dabei die geologische Grundlage.

Natürlicher Wasserstoff entsteht häufig durch den Prozess der Serpentinisierung. Dabei reagieren eisenreiche Gesteine tief unter der Erdoberfläche mit Wasser und erzeugen über geologische Zeiträume hinweg Wasserstoffgas. Genau auf diese eisenreichen geologischen Formationen konzentriert sich das Explorationsprogramm von Makenita und bietet damit einen direkten Bezug zu jenem wissenschaftlichen Modell, das derzeit einen Großteil der weltweiten Explorationsaktivitäten antreibt.

Auch der Bewertungsunterschied zwischen beiden Unternehmen rückt zunehmend in den Fokus.

Nach seinen Explorationserfolgen und mehreren Finanzierungsrunden wird MAX Power inzwischen mit einer Marktkapitalisierung im hohen zweistelligen beziehungsweise dreistelligen Millionenbereich in kanadischen Dollar bewertet. Makenita hingegen verfügt über ein umfangreiches Landpaket unmittelbar neben einem der bekanntesten Projekte des Sektors, wird an der Börse jedoch lediglich mit einem Bruchteil dieser Bewertung gehandelt.

Für spekulativ orientierte Anleger ergibt sich daraus ein interessanter Vergleich. Zwar gibt es keinerlei Garantie dafür, dass benachbarte Projekte ähnliche Explorationserfolge erzielen werden. Frühere Rohstoffzyklen haben jedoch häufig gezeigt, dass sich Investorenkapital nach einer bedeutenden Entdeckung oftmals auch auf strategisch gut positionierte Nachbarunternehmen mit vergleichbarem geologischem Potenzial ausweitet.

Auch das makroökonomische Umfeld entwickelt sich zunehmend zugunsten des natürlichen Wasserstoffs.

Die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff dürfte in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen, da Regierungen und Industrie nach emissionsärmeren Lösungen für Branchen wie Stahlproduktion, Chemie, Schifffahrt und Schwerlastverkehr suchen. Im Vergleich zur konventionellen Wasserstoffproduktion könnte natürlicher Wasserstoff bei erfolgreicher Erschließung wirtschaftlicher Lagerstätten niedrigere Produktionskosten, geringere Emissionen und einen deutlich geringeren Energieeinsatz ermöglichen.

Forscher des U.S. Geological Survey gehen davon aus, dass sich in der Erdkruste möglicherweise Billionen Tonnen natürlich vorkommenden Wasserstoffs befinden. Zwar dürfte nur ein kleiner Teil davon wirtschaftlich gewinnbar sein, doch allein dieses enorme Potenzial hat dazu beigetragen, dass sich natürlicher Wasserstoff von einem wissenschaftlichen Forschungsthema zu einer zunehmend bedeutenden Explorationschance entwickelt.

Gleichzeitig befindet sich die Branche weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase. Zahlreiche technische, wirtschaftliche und regulatorische Herausforderungen müssen noch gelöst werden. Eine kommerzielle Produktion im großen Maßstab konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden, und das Explorationsrisiko bleibt entsprechend hoch.

Dennoch wächst das Interesse der Investoren kontinuierlich.

Mit der Unterstützung prominenter Investoren, zunehmendem institutionellem Kapital und wachsender internationaler Aufmerksamkeit scheint natürlicher Wasserstoff in eine neue Entwicklungsphase einzutreten. Während sich die Explorationsaktivitäten in Saskatchewan weiter beschleunigen, rücken Unternehmen wie MAX Power und der benachbarte Explorer Makenita Resources zunehmend in den Fokus eines Marktes, den viele Beobachter bereits als eines der nächsten großen Investmentthemen im globalen Energiesektor betrachten.