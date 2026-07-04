Anzeige
Mehr »
Samstag, 04.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40X6P | ISIN: CA5609251098 | Ticker-Symbol: 3HC
Tradegate
03.07.26 | 21:48
0,098 Euro
+2,09 % +0,002
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MAKENITA RESOURCES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MAKENITA RESOURCES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0930,10010:09
0,0930,09803.07.
Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 08:25 Uhr
763 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Das Raketenmetall: Warum Wolfram zu einem der wichtigsten strategischen Rohstoffe des Westens wird

Anzeige / Werbung

Vom kritischen Rohstoff zum Verteidigungsmetall: Warum Wolfram für Investoren in eine neue Phase eintreten könnte

Über weite Teile der vergangenen zwei Jahre haben Anleger Wolfram vor allem durch die Brille kritischer Rohstoffe und der industriellen Fertigung betrachtet. Diese Investmentthese hat sich bereits ausgezahlt: Unternehmen wie Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), Guardian Metal (ISIN: GB00BPQY8R36) und American Tungsten (ISIN: CA0303381077) rückten zunehmend in den Fokus, da westliche Staaten nach Alternativen zur chinesischen Versorgung suchen.

Nun könnte die Investmentstory in eine neue Phase eintreten.

Denn Wolfram wird längst nicht mehr nur als Schlüsselrohstoff für das industrielle Wachstum gesehen, sondern zunehmend als strategisches Verteidigungsmetall. Angesichts der Wiederauffüllung militärischer Lagerbestände und geopolitischer Spannungen, die globale Lieferketten neu ordnen, entwickelt sich der Wettlauf um neue Wolframquellen zunehmend zu einer Frage der nationalen Sicherheit.

Die Rüstungsindustrie verändert den Markt

Wolfram vereint eine einzigartige Kombination aus Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit, die kaum ein anderes Metall erreicht. Diese Eigenschaften machen den Rohstoff unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Raketensysteme, Komponenten der Luft- und Raumfahrt, Militärfahrzeuge, Präzisionsmechanik sowie die Herstellung moderner Halbleiter.

Im Gegensatz zu vielen industriellen Anwendungen wird ein großer Teil des in der Verteidigung eingesetzten Wolframs während seines Einsatzes verbraucht. Jede abgefeuerte Rakete und jede Spezialmunition muss ersetzt werden - und schafft damit einen kontinuierlichen Bedarf an neuem Material.

Die jüngsten Konflikte haben diesen Trend zusätzlich verstärkt. Steigende Verteidigungsausgaben in Nordamerika, Europa und Asien lassen die Nachfrage nach wolframhaltigen Waffensystemen deutlich wachsen. Gleichzeitig arbeiten viele Regierungen daran, ihre strategischen Reserven wieder aufzubauen.

China dominiert weiterhin den Weltmarkt

Die Herausforderung besteht darin, dass das weltweite Angebot nach wie vor stark konzentriert ist.

China steht für nahezu 80% der globalen Wolframminenproduktion und beherrscht zudem weite Teile der Weiterverarbeitung. Die im Jahr 2025 eingeführten Exportbeschränkungen haben gezeigt, wie schnell globale Lieferketten unter Druck geraten können. Die Folge waren deutlich steigende Preise und neue Sorgen westlicher Staaten hinsichtlich ihrer Versorgungssicherheit.

Doch selbst ohne Exportkontrollen wächst Chinas eigener Bedarf kontinuierlich, während die Produktionssteigerungen begrenzt bleiben. Dadurch verschärft sich der Wettbewerb um einen Rohstoff, der sowohl für die Verteidigungsindustrie als auch für zahlreiche Hochtechnologiebranchen unverzichtbar geworden ist.

Branchenprognosen gehen davon aus, dass sich der weltweite Wolframmarkt innerhalb des kommenden Jahrzehnts mehr als verdoppeln könnte, getragen von einer steigenden Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Elektronik und Industrie.

Versorgungssicherheit rückt in den Mittelpunkt

Regierungen reagieren darauf mit der Unterstützung neuer Minenprojekte.

Die Sangdong-Mine in Südkorea, betrieben von Almonty Industries, gilt als eine der bedeutendsten neuen Wolframquellen außerhalb Chinas. Nach vollständigem Produktionshochlauf dürfte sie zu den größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas zählen und sowohl die Verteidigungsindustrie als auch die Halbleiterbranche beliefern.

Auch Kasachstan gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das Land verfügt über umfangreiche Wolframvorkommen und intensiviert die Zusammenarbeit mit den USA, Japan und Südkorea bei der Entwicklung kritischer Rohstoffe.

Diese Projekte verdeutlichen, dass Regierungen Wolfram immer weniger als gewöhnlichen Industriemetall betrachten, sondern zunehmend als strategische Infrastruktur.

Reichen die heutigen Minen aus?

Für Investoren stellt sich jedoch eine weitere Frage.

Selbst wenn alle derzeit geplanten Projekte wie vorgesehen in Produktion gehen, erwarten viele Analysten, dass langfristig deutlich mehr Wolfram benötigt werden wird. Die Entwicklung einer neuen Mine dauert in der Regel viele Jahre - von der Exploration über Genehmigungen und Finanzierung bis hin zum Bau.

Die Versorgung von morgen hängt deshalb von den Explorationsentscheidungen ab, die heute getroffen werden.

Historisch beginnen Rohstoffzyklen häufig mit fortgeschrittenen Projektentwicklern und weiten sich anschließend auf Explorationsunternehmen aus, die die nächste Generation von Lagerstätten entdecken könnten.

Der Wolframsektor könnte sich nun an einem ähnlichen Wendepunkt befinden.

Die Suche nach der nächsten Generation von Lagerstätten

Damit wächst das Interesse an Explorationsunternehmen, die in etablierten Wolframregionen aktiv sind.

Ein Beispiel ist Makenita Resources (ISIN: CA5609251098). Das Sisson West Tungsten Project des Unternehmens grenzt unmittelbar an das Sisson Tungsten Project in der kanadischen Provinz New Brunswick - eines der größten noch unerschlossenen Wolframvorkommen Nordamerikas.

Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, bietet die strategische Lage Zugang zu einer Region, die zunehmend Aufmerksamkeit erhält, da Regierungen ihre heimischen Lieferketten für kritische Rohstoffe stärken wollen.

Das Unternehmen hat kürzlich eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung abgeschlossen. Ziel der Arbeiten ist es, künftige Bohrziele präziser zu definieren und das geologische Potenzial des Projekts besser zu verstehen. Für Explorationsunternehmen kann die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte wertvolle geologische Erkenntnisse liefern und gleichzeitig von vorhandener Infrastruktur sowie wachsender regionaler Expertise profitieren.

Eine neue Phase für Wolfram-Investoren?

Investmentthemen entwickeln sich häufig in mehreren Etappen.

Die erste Phase der Wolframstory konzentrierte sich auf Unternehmen, die neue Minen in Produktion bringen können. Die nächste Phase könnte zunehmend Explorationsgesellschaften umfassen, die jene Lagerstätten identifizieren wollen, welche die westlichen Volkswirtschaften über das kommende Jahrzehnt hinaus versorgen könnten.

Exploration ist naturgemäß mit deutlich höheren Risiken verbunden als Investitionen in produzierende oder weit entwickelte Minenprojekte, und ein wirtschaftlicher Erfolg ist niemals garantiert. Dennoch könnten Unternehmen mit aussichtsreichen Grundstücken in bewährten Wolframdistrikten zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Regierungen und Industrie weiterhin nach sicheren und langfristigen Bezugsquellen suchen.

Mit steigenden Verteidigungsausgaben, wachsendem geopolitischem Wettbewerb und der fortschreitenden Diversifizierung der Lieferketten weg von China entwickelt sich Wolfram zu weit mehr als einem weiteren kritischen Rohstoff.

Es etabliert sich zunehmend als eines der strategischen Metalle, auf denen die industrielle und verteidigungspolitische Zukunft des Westens aufbaut - und die Suche nach der nächsten Generation bedeutender Entdeckungen könnte gerade erst begonnen haben.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quellen:

https://www.reuters.com/markets/commodities/every-missile-fired-over-iran-is-burning-through-us-tungsten-stocks-2026-03-23/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20910138-makenita-schliesst-arbeitsprogramm-wolframprojekt-sisson-west-new-brunswick
https://mining.com.au/western-star-bets-big-on-tungsten/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20958523-almonty-33-american-tungsten-4-90-guardian-3-markt-groessere-wolfram-story-uebersehen
https://www.realcleardefense.com/articles/2026/06/01/why_tungsten_is_crucial_to_the_us_military_1185822.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.
Land: kanadisch
ISIN: CA5609251098
https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.
Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Das Raketenmetall: Warum Wolfram zu einem der wichtigsten strategischen Rohstoffe des Westens wird appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: GB00BPQY8R36,CA5609251098,CA0303381077,CA0203987072

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.