Das Raketenmetall: Warum Wolfram zu einem der wichtigsten strategischen Rohstoffe des Westens wird

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Vom kritischen Rohstoff zum Verteidigungsmetall: Warum Wolfram für Investoren in eine neue Phase eintreten könnte

Über weite Teile der vergangenen zwei Jahre haben Anleger Wolfram vor allem durch die Brille kritischer Rohstoffe und der industriellen Fertigung betrachtet. Diese Investmentthese hat sich bereits ausgezahlt: Unternehmen wie Almonty Industries (ISIN: CA0203987072), Guardian Metal (ISIN: GB00BPQY8R36) und American Tungsten (ISIN: CA0303381077) rückten zunehmend in den Fokus, da westliche Staaten nach Alternativen zur chinesischen Versorgung suchen.

Nun könnte die Investmentstory in eine neue Phase eintreten.

Denn Wolfram wird längst nicht mehr nur als Schlüsselrohstoff für das industrielle Wachstum gesehen, sondern zunehmend als strategisches Verteidigungsmetall. Angesichts der Wiederauffüllung militärischer Lagerbestände und geopolitischer Spannungen, die globale Lieferketten neu ordnen, entwickelt sich der Wettlauf um neue Wolframquellen zunehmend zu einer Frage der nationalen Sicherheit.

Die Rüstungsindustrie verändert den Markt

Wolfram vereint eine einzigartige Kombination aus Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit, die kaum ein anderes Metall erreicht. Diese Eigenschaften machen den Rohstoff unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Raketensysteme, Komponenten der Luft- und Raumfahrt, Militärfahrzeuge, Präzisionsmechanik sowie die Herstellung moderner Halbleiter.

Im Gegensatz zu vielen industriellen Anwendungen wird ein großer Teil des in der Verteidigung eingesetzten Wolframs während seines Einsatzes verbraucht. Jede abgefeuerte Rakete und jede Spezialmunition muss ersetzt werden - und schafft damit einen kontinuierlichen Bedarf an neuem Material.

Die jüngsten Konflikte haben diesen Trend zusätzlich verstärkt. Steigende Verteidigungsausgaben in Nordamerika, Europa und Asien lassen die Nachfrage nach wolframhaltigen Waffensystemen deutlich wachsen. Gleichzeitig arbeiten viele Regierungen daran, ihre strategischen Reserven wieder aufzubauen.

China dominiert weiterhin den Weltmarkt

Die Herausforderung besteht darin, dass das weltweite Angebot nach wie vor stark konzentriert ist.

China steht für nahezu 80% der globalen Wolframminenproduktion und beherrscht zudem weite Teile der Weiterverarbeitung. Die im Jahr 2025 eingeführten Exportbeschränkungen haben gezeigt, wie schnell globale Lieferketten unter Druck geraten können. Die Folge waren deutlich steigende Preise und neue Sorgen westlicher Staaten hinsichtlich ihrer Versorgungssicherheit.

Doch selbst ohne Exportkontrollen wächst Chinas eigener Bedarf kontinuierlich, während die Produktionssteigerungen begrenzt bleiben. Dadurch verschärft sich der Wettbewerb um einen Rohstoff, der sowohl für die Verteidigungsindustrie als auch für zahlreiche Hochtechnologiebranchen unverzichtbar geworden ist.

Branchenprognosen gehen davon aus, dass sich der weltweite Wolframmarkt innerhalb des kommenden Jahrzehnts mehr als verdoppeln könnte, getragen von einer steigenden Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Elektronik und Industrie.

Versorgungssicherheit rückt in den Mittelpunkt

Regierungen reagieren darauf mit der Unterstützung neuer Minenprojekte.

Die Sangdong-Mine in Südkorea, betrieben von Almonty Industries, gilt als eine der bedeutendsten neuen Wolframquellen außerhalb Chinas. Nach vollständigem Produktionshochlauf dürfte sie zu den größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas zählen und sowohl die Verteidigungsindustrie als auch die Halbleiterbranche beliefern.

Auch Kasachstan gewinnt zunehmend an Bedeutung. Das Land verfügt über umfangreiche Wolframvorkommen und intensiviert die Zusammenarbeit mit den USA, Japan und Südkorea bei der Entwicklung kritischer Rohstoffe.

Diese Projekte verdeutlichen, dass Regierungen Wolfram immer weniger als gewöhnlichen Industriemetall betrachten, sondern zunehmend als strategische Infrastruktur.

Reichen die heutigen Minen aus?

Für Investoren stellt sich jedoch eine weitere Frage.

Selbst wenn alle derzeit geplanten Projekte wie vorgesehen in Produktion gehen, erwarten viele Analysten, dass langfristig deutlich mehr Wolfram benötigt werden wird. Die Entwicklung einer neuen Mine dauert in der Regel viele Jahre - von der Exploration über Genehmigungen und Finanzierung bis hin zum Bau.

Die Versorgung von morgen hängt deshalb von den Explorationsentscheidungen ab, die heute getroffen werden.

Historisch beginnen Rohstoffzyklen häufig mit fortgeschrittenen Projektentwicklern und weiten sich anschließend auf Explorationsunternehmen aus, die die nächste Generation von Lagerstätten entdecken könnten.

Der Wolframsektor könnte sich nun an einem ähnlichen Wendepunkt befinden.

Die Suche nach der nächsten Generation von Lagerstätten

Damit wächst das Interesse an Explorationsunternehmen, die in etablierten Wolframregionen aktiv sind.

Ein Beispiel ist Makenita Resources (ISIN: CA5609251098). Das Sisson West Tungsten Project des Unternehmens grenzt unmittelbar an das Sisson Tungsten Project in der kanadischen Provinz New Brunswick - eines der größten noch unerschlossenen Wolframvorkommen Nordamerikas.

Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, bietet die strategische Lage Zugang zu einer Region, die zunehmend Aufmerksamkeit erhält, da Regierungen ihre heimischen Lieferketten für kritische Rohstoffe stärken wollen.

Das Unternehmen hat kürzlich eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung abgeschlossen. Ziel der Arbeiten ist es, künftige Bohrziele präziser zu definieren und das geologische Potenzial des Projekts besser zu verstehen. Für Explorationsunternehmen kann die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte wertvolle geologische Erkenntnisse liefern und gleichzeitig von vorhandener Infrastruktur sowie wachsender regionaler Expertise profitieren.

Eine neue Phase für Wolfram-Investoren?

Investmentthemen entwickeln sich häufig in mehreren Etappen.

Die erste Phase der Wolframstory konzentrierte sich auf Unternehmen, die neue Minen in Produktion bringen können. Die nächste Phase könnte zunehmend Explorationsgesellschaften umfassen, die jene Lagerstätten identifizieren wollen, welche die westlichen Volkswirtschaften über das kommende Jahrzehnt hinaus versorgen könnten.

Exploration ist naturgemäß mit deutlich höheren Risiken verbunden als Investitionen in produzierende oder weit entwickelte Minenprojekte, und ein wirtschaftlicher Erfolg ist niemals garantiert. Dennoch könnten Unternehmen mit aussichtsreichen Grundstücken in bewährten Wolframdistrikten zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Regierungen und Industrie weiterhin nach sicheren und langfristigen Bezugsquellen suchen.

Mit steigenden Verteidigungsausgaben, wachsendem geopolitischem Wettbewerb und der fortschreitenden Diversifizierung der Lieferketten weg von China entwickelt sich Wolfram zu weit mehr als einem weiteren kritischen Rohstoff.

Es etabliert sich zunehmend als eines der strategischen Metalle, auf denen die industrielle und verteidigungspolitische Zukunft des Westens aufbaut - und die Suche nach der nächsten Generation bedeutender Entdeckungen könnte gerade erst begonnen haben.