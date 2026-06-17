Ist natürlicher Wasserstoff das neue weiße Gold?

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Als 1859 in Titusville im US-Bundesstaat Pennsylvania Öl entdeckt wurde, löste dies einen der größten Rohstoffbooms der Geschichte aus. Investoren, Prospektoren und Unternehmer strömten in die Region, um sich Landrechte zu sichern, überzeugt davon, Zeugen der Geburt einer völlig neuen Industrie zu sein.

Mehr als 160 Jahre später glauben einige Geologen, dass der Energiesektor erneut an einem ähnlichen Wendepunkt stehen könnte.

Diesmal geht es jedoch nicht um Öl, sondern um natürlich vorkommenden Wasserstoff, der tief unter der Erdoberfläche verborgen liegt.

Bekannt als "weißer Wasserstoff" oder natürlicher Wasserstoff, zieht diese Ressource zunehmend die Aufmerksamkeit von Regierungen, Wissenschaftlern und Investoren auf sich. Viele sehen darin eine der bedeutendsten neuen Energiequellen der kommenden Jahrzehnte. Was einst als geologische Kuriosität galt, entwickelt sich zunehmend zu einer eigenständigen Explorationsbranche. Weltweit verfolgen bereits mehr als 60 Unternehmen Projekte im Bereich natürlicher Wasserstoff, und die Investitionen in den Sektor werden inzwischen auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt.

Die Attraktivität liegt auf der Hand.

Wasserstoff gilt seit langem als wichtiger Baustein der Energiewende, da er emissionsfreien Brennstoff für Industrien liefern kann, die sich nur schwer elektrifizieren lassen - darunter die Stahlproduktion, die Schifffahrt, die Luftfahrt sowie die Düngemittelindustrie. Das Problem waren bislang jedoch die Kosten.

Grüner Wasserstoff bleibt in der Herstellung teuer, während blauer Wasserstoff weiterhin auf fossile Brennstoffe und CO2-Abscheidungstechnologien angewiesen ist. Natürlicher Wasserstoff könnte einen dritten Weg eröffnen.

Anstatt Wasserstoff künstlich zu erzeugen, suchen Unternehmen nach Lagerstätten, in denen die Natur ihn bereits produziert hat.

Wissenschaftler gehen inzwischen davon aus, dass sich enorme Mengen Wasserstoff im Untergrund befinden könnten. Untersuchungen des U.S. Geological Survey schätzen, dass sich etwa 5,6 Billionen Tonnen natürlich vorkommender Wasserstoff in der Erdkruste befinden könnten. Bemerkenswert ist, dass bereits die Gewinnung von nur 2% dieser Ressource ausreichen könnte, um den prognostizierten globalen Wasserstoffbedarf für rund 200 Jahre zu decken.

Der geologische Prozess hinter natürlichem Wasserstoff wird als Serpentinisierung bezeichnet. Wenn Wasser tief unter der Erdoberfläche mit eisenreichen Gesteinen reagiert, entstehen chemische Prozesse, die Wasserstoffgas freisetzen. Dieses kann in poröse Gesteinsschichten migrieren und unter undurchlässigen Gesteinsformationen eingeschlossen werden. Dieser Prozess läuft seit Milliarden von Jahren natürlich ab und rückt zunehmend in den Fokus einer neuen Generation von Energieexplorern.

Obwohl sich die Branche noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, beginnen Investoren bereits, sich zu positionieren.

Zu den derzeit meistbeachteten Unternehmen des Sektors zählt MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001). Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in Saskatchewan hat sich zu einem der prominentesten Projekte für natürlichen Wasserstoff weltweit entwickelt, nachdem Bohrungen frei strömendes Gas sowie Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 286.000 ppm nachgewiesen haben.

Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend deutlich aus.

Die Aktien von MAX Power (ISIN: CA57778R1001) legten nach mehreren Explorationserfolgen und wichtigen Validierungsschritten deutlich zu. Zusätzlichen Rückenwind erhielt das Unternehmen, als der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott 25 Millionen kanadische Dollar investierte. Die Mittel sollen für weitere Bohrungen, seismische Untersuchungen und die Bewertung möglicher Lagerstätten verwendet werden.

Für viele Marktteilnehmer gilt das Investment von Sprott als eine der bislang stärksten Bestätigungen des natürlichen Wasserstoffsektors. In früheren Rohstoffzyklen zog seine frühe Unterstützung von Uran-, Edelmetall- und kritischen Mineralprojekten häufig die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren auf sich.

Die Geschichte zeigt jedoch auch, dass die größten Gewinne in aufstrebenden Rohstoffregionen nicht immer bei den Erstentdeckern erzielt werden.

Sobald das Vertrauen in einen neuen geologischen Trend wächst, richten Investoren ihren Blick häufig auf benachbarte Grundstückseigentümer mit vergleichbarer geologischer Ausgangslage, jedoch deutlich niedrigeren Bewertungen.

Genau diese Dynamik rückt zunehmend Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) in den Fokus.

Makenita hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt direkt an das Landpaket von MAX Power an. Besonders interessant ist dabei die geologische Beschaffenheit des Gebietes, da die Serpentinisierung als einer der wichtigsten natürlichen Prozesse für die Entstehung von Wasserstoff im Untergrund gilt.

Während MAX Power inzwischen mit mehreren hundert Millionen Dollar bewertet wird, liegt die Marktkapitalisierung von Makenita trotz seiner strategischen Position innerhalb desselben aufstrebenden Wasserstoffkorridors nur bei einem Bruchteil dieses Wertes.

Für spekulativ orientierte Investoren wird dieser Vergleich zunehmend interessant.

Sollte sich Saskatchewan zu einer der führenden Regionen Nordamerikas für natürlichen Wasserstoff entwickeln, könnte Makenita von vielen derselben geologischen Faktoren profitieren, die bereits erhebliche Kapitalströme in MAX Power gelenkt haben.

Ein weiteres Unternehmen, das zunehmendes Anlegerinteresse auf sich zieht, ist HyTerra Ltd. (ISIN: AU0000232415). Das Unternehmen hat sich als einer der fortschrittlichsten Explorationswerte für geologischen Wasserstoff in den USA etabliert.

Das Vorzeigeprojekt Nemaha in Kansas umfasst mehr als 80.000 Acres und lieferte bereits in mehreren Bohrungen vielversprechende Wasserstoff- und Heliumfunde. Derzeit bereitet das Unternehmen einen wichtigen Fördertest an der Bohrung McCoy-1 vor - ein entscheidender Schritt bei der Frage, ob eine wirtschaftliche Produktion möglich sein könnte.

Im Gegensatz zu vielen Explorationsunternehmen im Frühstadium hat HyTerra über mehrere Jahre hinweg ein eigenes Explorationsmodell entwickelt, das sogenannte "Hydrogen Must Haves"-Framework. Dieses kombiniert geologische, geophysikalische und geochemische Datensätze, um potenzielle Wasserstoffsysteme in den USA zu identifizieren. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen internationale Expansionspläne, darunter eine jüngst geschlossene Vereinbarung zur Bewertung von Wasserstoffpotenzialen im Oman, wo sich einige der weltweit größten freiliegenden Mantelgesteinsformationen befinden.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten sowohl HyTerra als auch MAX Power durch das Vorkommen von Helium, das häufig gemeinsam mit natürlichen Wasserstoffsystemen auftritt. Helium bleibt ein strategisch wichtiger Rohstoff für Halbleiter, KI-Infrastruktur, medizinische Bildgebung, Luft- und Raumfahrt sowie Anwendungen im Bereich Quantencomputing. Angesichts eines weiterhin angespannten globalen Angebots könnten erfolgreiche Projekte somit von einer doppelten Rohstoffexponierung profitieren.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickeln sich rasant weiter. Kapital fließt zunehmend in den Sektor. Milliardäre investieren in Explorationsunternehmen. Gleichzeitig arbeiten Geologen weltweit daran, die ersten wirklich wirtschaftlich nutzbaren Lagerstätten zu identifizieren.

Ob weißer Wasserstoff letztlich tatsächlich zum "neuen weißen Gold" wird, bleibt offen.

Sollte jedoch eine kommerziell bedeutende Entdeckung gelingen, könnten die Unternehmen, die sich heute strategische Positionen gesichert haben - darunter MAX Power, Makenita Resources und HyTerra - zu den Vorreitern einer der spannendsten neuen Entwicklungen im globalen Energiesektor gehören.

Quellen:

https://www.bbc.com/future/article/20250723-the-worlds-race-to-drill-for-natural-white-hydrogen

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://www.maxpowermining.com/news/

https://www.makenitaresources.com/

https://www.rohstoff-welt.de/news/735845-Max-Power-Closes-25-Million-Strategic-Investment-From-Eric-Sprott-To-Accelerate-Commercial-Evaluation-at-Lawson.html

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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