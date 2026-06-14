Eric Sprott, Fortescue und der White-Hydrogen-Boom: Warum Makenita Resources zum richtigen Zeitpunkt expandiert

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Während sich globale Investoren auf eine potenzielle neue Energiequelle positionieren, rücken frühe Landbesitzer in aufstrebenden Wasserstoffregionen zunehmend in den Fokus.

Die Suche nach dem nächsten großen Durchbruch im Energiesektor führt Investoren von Silicon Valley bis in die Vorstandsetagen von Rohstoffunternehmen in immer ungewöhnlichere Bereiche. Das jüngste Ziel ist natürlicher Wasserstoff - eine Ressource, die durch geologische Prozesse tief in der Erdkruste entsteht und nach Ansicht vieler Branchenexperten künftig eine wichtige Ergänzung zur konventionellen Wasserstoffproduktion darstellen könnte.

Was einst weitgehend ein akademisches Forschungsfeld war, zieht inzwischen beträchtliches Kapital an. Der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott hat in den vergangenen Monaten mehrere Millionenbeträge in Explorationsunternehmen für natürlichen Wasserstoff investiert, während das von Fortescue unterstützte Unternehmen HyTerra seine Bohrprogramme in den USA vorantreibt. In ganz Nordamerika sichern sich Unternehmen aussichtsreiche Flächen, bevor der Sektor eine reifere Entwicklungsphase erreicht.

Das zunehmende Interesse spiegelt eine einfache Realität wider: Trotz jahrelanger Investitionen steht die Wasserstoffwirtschaft weiterhin vor erheblichen Kostenherausforderungen.

Die Suche nach kostengünstigerem Wasserstoff

Wasserstoff gilt als zentraler Baustein langfristiger Dekarbonisierungsstrategien. Er bietet Anwendungsmöglichkeiten in der Schwerindustrie, im Transportwesen, in der Stromerzeugung sowie in der Chemieindustrie. Die Herstellung von Wasserstoff im industriellen Maßstab bleibt jedoch kostspielig.

Der Großteil des heutigen Wasserstoffangebots stammt aus Erdgas, während die Produktion von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse große Mengen erneuerbarer Energie sowie erhebliche Infrastrukturinvestitionen erfordert.

Natürlicher Wasserstoff verfolgt dagegen einen völlig anderen Ansatz.

Anstatt Wasserstoff künstlich zu erzeugen, versuchen Explorationsunternehmen, bereits im Untergrund vorhandene Wasserstoffvorkommen zu identifizieren und zu fördern. Geologische Prozesse wie die Serpentinisierung - bei der eisenreiche Gesteine mit Wasser reagieren - können über lange Zeiträume hinweg natürlich Wasserstoff erzeugen. Wissenschaftler gehen zunehmend davon aus, dass solche Systeme deutlich weiter verbreitet sein könnten als bislang angenommen.

Neuere Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass sich enorme Mengen Wasserstoff unter der Erdoberfläche befinden könnten. Dies hat weltweit eine neue Welle von Explorationsaktivitäten ausgelöst.

Kapitalströme folgen ersten Erfolgen

Rohstoffmärkte bewegen sich häufig sehr schnell, sobald ein neues geologisches Konzept an Glaubwürdigkeit gewinnt.

Genau dieses Muster zeigt sich zunehmend im Bereich des natürlichen Wasserstoffs.

Das von Fortescue unterstützte Unternehmen HyTerra (ISIN: AU0000232415) hat seine Aktivitäten rund um das Nemaha-Projekt in Kansas deutlich ausgeweitet, nachdem historische Bohrungen dort bedeutende Wasserstoffvorkommen nachgewiesen hatten. Das Unternehmen hat inzwischen mehr als 72.000 Acres Land gesichert und verfolgt ein umfangreiches Bohrprogramm, um das wirtschaftliche Potenzial der Region zu bestätigen.

In Kanada hat sich MAX Power (ISIN: CA57778R1001) nach der Identifizierung eines großflächigen Wasserstoffziels auf seinem Landpaket in Saskatchewan zu einem der bekanntesten Namen der Branche entwickelt. Das strategische Investment von Eric Sprott hat zusätzlich zur Aufmerksamkeit der Investoren beigetragen.

Besonders bemerkenswert ist Sprotts Engagement aufgrund seiner langjährigen Erfolgsbilanz bei der frühzeitigen Identifikation neuer Rohstofftrends. Seine jüngsten Investitionen deuten darauf hin, dass natürlicher Wasserstoff zunehmend den Übergang von einer theoretischen Idee zu einer fortgeschrittenen Explorations- und Bewertungsphase vollzieht.

Saskatchewan wird zum strategischen Hotspot

Mit der wachsenden Begeisterung hat sich Saskatchewan rasch zu einer der meistbeachteten Regionen des Sektors entwickelt.

Die Provinz vereint umfangreiche Energieinfrastruktur, günstige geologische Voraussetzungen sowie ein regulatorisches Umfeld, das mit der Entwicklung von Rohstoffprojekten vertraut ist. Noch wichtiger ist jedoch, dass jüngste Explorationsergebnisse das Potenzial eisenreicher Gesteinsformationen hervorgehoben haben, die die Wasserstoffbildung durch Serpentinisierung begünstigen könnten.

Dieses geologische Modell hat einen regelrechten Wettlauf um Landrechte ausgelöst.

Unternehmen suchen gezielt nach Zugang zu denselben regionalen Trends, die bereits bedeutende Investitionen und Explorationsausgaben angezogen haben. In vielerlei Hinsicht erinnert das aktuelle Umfeld an die frühen Phasen früherer Rohstoffentdeckungen, in denen der Besitz aussichtsreicher Grundstücke oft zu den wertvollsten strategischen Vermögenswerten gehörte.

Makenitas wachsende Präsenz

Zu den Unternehmen, die sich für diese Entwicklung positionieren, gehört Makenita Resources (ISIN: CA5609251098).

Der Junior-Explorer hat kürzlich die Größe seines Serpentinization Iron-Magnetite-Projekts in Saskatchewan auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres verdoppelt. Das erweiterte Projekt grenzt direkt an Konzessionsgebiete von MAX Power an und zielt auf dasselbe eisenreiche geologische Umfeld ab, das inzwischen im Zentrum der Investmentthese rund um natürlichen Wasserstoff steht.

Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Explorationsstadium befindet, spiegelt die Expansion eine klare Strategie wider. Anstatt erst nach größeren Entdeckungen in den Sektor einzusteigen, hat sich Makenita dafür entschieden, bereits in der frühen Entwicklungsphase des Distrikts eine bedeutende Landposition aufzubauen.

Der Fokus des Unternehmens auf magnetithaltige Gesteinsformationen könnte sich als besonders relevant erweisen, da das Verständnis wasserstofferzeugender geologischer Systeme weiter zunimmt. Eisenreiche Gesteine gelten als wesentlicher Bestandteil von Serpentinisierungsprozessen und machen solche Gebiete zu attraktiven Explorationszielen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Kapitalstruktur. Mit etwas mehr als 30 Millionen ausstehenden Aktien verfügt Makenita über eine vergleichsweise schlanke Aktienbasis im Vergleich zu vielen anderen Junior-Explorern. In frühen Explorationsphasen kann dies den Hebel auf erfolgreiche Explorationsergebnisse deutlich erhöhen.

Vom Konzept zum wirtschaftlichen Potenzial

Natürlicher Wasserstoff bleibt ein junger Sektor, und bis zur Bestätigung einer kommerziellen Produktion liegt noch erhebliche technische Arbeit vor den Unternehmen. Die Explorationsrisiken sind beträchtlich - wie bei jeder neuen Rohstoffindustrie.

Dennoch ist der Trend, auf den sich Investoren zunehmend konzentrieren, schwer zu übersehen.

Große Kapitalzuflüsse, wachsende Landpakete, zunehmende wissenschaftliche Bestätigung und die Beteiligung erfahrener Rohstoffinvestoren deuten allesamt auf einen Sektor hin, der rasch an strategischer Bedeutung gewinnt.

Der Fokus des Marktes liegt derzeit vor allem auf dem Nachweis wirtschaftlicher Förderraten und ausreichend großer Lagerstätten. Die Geschichte zeigt jedoch, dass ein erheblicher Teil der Wertschöpfung in neuen Rohstoffsektoren häufig bereits vor dem Produktionsbeginn entsteht.

Während Investoren wie Eric Sprott und von Unternehmen wie Fortescue unterstützte Gesellschaften weiterhin Kapital in diesen Bereich investieren, positioniert sich Saskatchewan zunehmend als Zentrum der nordamerikanischen White-Hydrogen-Story. Unternehmen mit strategischen Landpositionen in der Region - darunter auch Makenita Resources - versuchen, sich frühzeitig zu etablieren, bevor das nächste Kapitel dieser Entwicklung beginnt.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226



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Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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