Die Wasserstoff-Chance mit niedrigen Kosten? Warum natürlicher Wasserstoff das Interesse großer Investoren weckt

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Seit Jahren gilt Wasserstoff als einer der Grundpfeiler der globalen Energiewende. Regierungen haben Milliardenbeträge für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft zugesagt, während die Industrie den Energieträger als mögliche Lösung zur Dekarbonisierung der Stahl-, Chemie- und Schwertransportindustrie sowie der Energieerzeugung betrachtet.

Doch trotz der großen Erwartungen blieb ein Hindernis bestehen.

Die Herstellung von Wasserstoff ist teuer.

Ob aus Erdgas gewonnen oder mittels Elektrolyse unter Einsatz erneuerbarer Energien produziert - die heutige Wasserstoffindustrie basiert auf komplexen industriellen Prozessen, die erhebliche Mengen an Energie, Infrastruktur und Kapital erfordern. Entsprechend verläuft die kommerzielle Einführung langsamer, als viele politische Entscheidungsträger ursprünglich erwartet hatten.

Nun rückt jedoch eine andere Form des Wasserstoffs zunehmend in den Fokus der Investoren.

Der sogenannte natürliche oder "weiße" Wasserstoff entsteht auf natürliche Weise tief unter der Erdoberfläche durch geologische Prozesse und kann sich ähnlich wie Erdgas in unterirdischen Lagerstätten ansammeln. Anstatt Wasserstoff industriell herzustellen, versuchen Explorationsunternehmen, eine Ressource zu erschließen, die von der Natur bereits erzeugt wurde.

Für viele Anleger könnte genau dieser Unterschied entscheidend sein.

Befürworter sehen beim natürlichen Wasserstoff mehrere Vorteile gegenüber konventionell erzeugtem Wasserstoff. Da er bereits als Endprodukt natürlicher geologischer Reaktionen im Untergrund vorhanden ist, könnte seine Förderung deutlich energieeffizienter erfolgen. Zudem werden niedrigere Produktionskosten, ein wesentlich geringerer CO2-Fußabdruck sowie minimale Eingriffe in die Umwelt erwartet. Im Gegensatz zu vielen anderen unkonventionellen Energieprojekten sind weder Hydraulic Fracturing noch aufwendige Stimulationsverfahren erforderlich. Einige Wissenschaftler gehen zudem davon aus, dass sich bestimmte natürliche Wasserstoffsysteme kontinuierlich erneuern könnten - auch wenn dies weiterhin Gegenstand intensiver Forschung ist.

Diese potenziellen Vorteile sorgen für ein wachsendes Interesse der Investoren.

Nach aktuellen Branchendaten haben Unternehmen aus dem Bereich natürlicher Wasserstoff allein in den vergangenen drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Institutionelle Investoren und spezialisierte Fonds bauen ihre Positionen in diesem jungen Sektor zunehmend aus.

Zu den größten Profiteuren zählt dabei die MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001).

Das Lawson Natural Hydrogen Discovery in der kanadischen Provinz Saskatchewan hat sich zu einem der weltweit bekanntesten Explorationsprojekte entwickelt, nachdem Bohrungen frei austretendes Gas sowie vielversprechende Wasserstoffkonzentrationen nachgewiesen hatten. Seitdem hat MAX Power mehr als 45 Millionen CAD an frischem Kapital eingeworben, darunter eine Investition über 25 Millionen CAD des milliardenschweren Bergbauinvestors Eric Sprott, um weitere Bohrprogramme und die wirtschaftliche Bewertung des Projekts zu beschleunigen.

Auch international gewinnt das Unternehmen zunehmend an Aufmerksamkeit.

Nach Präsentationen vor Regierungsbehörden und führenden Energieunternehmen in Japan wurde MAX Power kürzlich zum renommierten Washington Energy Summit eingeladen, an dem politische Entscheidungsträger, Energieunternehmen und Technologieexperten teilnehmen. Die Einladung unterstreicht die wachsende Bedeutung von natürlichem Wasserstoff im Zusammenhang mit Energiesicherheit, dem steigenden Energiebedarf durch künstliche Intelligenz sowie der zukünftigen Energieversorgung Nordamerikas.

Wie so häufig bei der Entstehung eines neuen Rohstoffdistrikts richtet sich das Interesse der Investoren inzwischen auch auf benachbarte Unternehmen.

Ein Unternehmen, das dabei zunehmend auf den Beobachtungslisten erscheint, ist Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098).

Makenita hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Landpaket von MAX Power.

Genau diese Lage sorgt für steigendes Interesse.

Die sogenannte Serpentinisierung gilt als einer der wichtigsten geologischen Prozesse für die Entstehung von natürlichem Wasserstoff. Mit einer umfangreichen Landposition innerhalb desselben aufstrebenden Wasserstoff-Korridors wie MAX Power bietet Makenita Investoren Zugang zu jenem geologischen Modell, das derzeit immer mehr Explorationsaktivitäten in Saskatchewan anzieht.

Bemerkenswert erscheint inzwischen auch der Bewertungsunterschied zwischen beiden Unternehmen.

Nach den Explorationserfolgen und mehreren Kapitalmaßnahmen wird MAX Power inzwischen mit einer Marktkapitalisierung im hohen dreistelligen Millionenbereich bewertet. Makenita hingegen wird trotz seiner strategischen Landposition neben einer der derzeit meistbeachteten Entdeckungen des Sektors weiterhin nur mit einem Bruchteil dieser Bewertung gehandelt.

Dieser Bewertungsunterschied veranlasst spekulativ orientierte Anleger zu der Frage, ob Makenita eine frühere Investmentchance innerhalb desselben aufstrebenden Wasserstoff-Distrikts darstellen könnte.

Die Geschichte des Rohstoffsektors zeigt, dass bedeutende Entdeckungen häufig weitreichende Auswirkungen auf ganze Regionen haben. Während früherer Boomphasen bei Uran, Lithium oder Gold weitete sich das Anlegerinteresse oftmals von der ursprünglichen Entdeckung auf benachbarte Explorationsunternehmen mit aussichtsreicher Geologie und strategischen Landpositionen aus.

Eine Garantie, dass sich diese Entwicklung beim natürlichen Wasserstoff wiederholt, gibt es allerdings nicht.

Eine wirtschaftliche Produktion muss erst noch nachgewiesen werden, und sowohl technische als auch geologische und wirtschaftliche Risiken bleiben bestehen.

Dennoch nimmt die Dynamik innerhalb der Branche weiter zu.

Kapital fließt verstärkt in die Exploration, Regierungen beschäftigen sich zunehmend mit dem Thema, namhafte Investoren unterstützen die führenden Unternehmen, und Saskatchewan entwickelt sich rasch zu einer der weltweit meistbeachteten Regionen für die Exploration von natürlichem Wasserstoff.

Sollte natürlicher Wasserstoff auch nur einen Teil seiner erwarteten wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile erfüllen, könnten Unternehmen, die sich bereits heute strategisch positionieren, langfristig zu den Gewinnern gehören.

Aus diesem Grund rücken sowohl MAX Power als auch der aufstrebende Nachbar Makenita Resources zunehmend in den Fokus von Investoren, die frühzeitig an einem Markt teilhaben möchten, der sich zu einer der spannendsten Wachstumschancen im Energiesektor entwickeln könnte.