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Funkwerk AG: Öffentliches Aktienrückerwerbsangebot



18.03.2026 / 14:19 CET/CEST

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Ad-hoc Mitteilung Kölleda, 18. März 2026 - Die Funkwerk AG unterbreitet den verbliebenen Aktionären der Gesellschaft ein öffentliches Aktienrückerwerbsangebot. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, bis zu 768.545 auf den Namen lautende Stückaktien der Funkwerk AG zu einem Angebotspreis von 32,80 Euro je Aktie zu erwerben. Das entspricht einem Anteil von knapp 9,5 % des Grundkapitals. Der Beschluss erfolgte auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juli 2024 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Die Angebotsfrist für den Rückkauf beginnt am 20. März 2026 und endet mit Ablauf des 17. April 2026. Alle Einzelheiten zum Aktienrückkaufprogramm sowie das vollständige Aktienrückerwerbsangebot sind auf der Webseite der Gesellschaft unter https://funkwerk.com/aktienrueckerwerbsangebot/ veröffentlicht.





Kontakt:

Funkwerk AG

Kerstin Schreiber, Vorstand

Im Funkwerk 5

99625 Kölleda

Tel.: 03635 458 300

Fax: 03635 458 599

ir@funkwerk.com



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