© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhotoNach monatelangem Warten darf Nvidia seine H200-Chips in China verkaufen und bereitet Groq-Chips für den Markt vor. CEO Huang spricht von starken Aufträgen.Nvidia hat offiziell die Erlaubnis aus Peking erhalten, seine zweitstärksten künstlichen Intelligenz-Chips, die H200, in China zu verkaufen. Damit kann der US-Chiphersteller nach monatelangen Verzögerungen seine Produktion für den lukrativen Markt wieder aufnehmen, der früher 13 Prozent von Nvidias Gesamtumsatz ausmachte, wie Quellen von Reuters berichten. Der Schritt beendet eine Phase, in der trotz starker Nachfrage chinesischer Unternehmen und US-Exportgenehmigungen Peking den Import der Chips verzögerte. Nvidia-Chef Jensen Huang …Den vollständigen Artikel lesen
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