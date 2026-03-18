UniCredit setzt die Commerzbank mit einem Übernahme-Angebot unter Zugzwang. Coba-Chefin Orlopp will sich wehren. Unterdessen entwickelt Deutsche-Bank-Chef Sewing Pläne, wie sein Institut von dem Übernahmekampf profitieren könnte. Im Übernahmepoker um die Commerzbank hat sich nun auch der Chef der Deutschen Bank zu Wort gemeldet. Anders als von der Politik vielleicht erhofft will Christian Sewing aber keine eigene Offerte abgeben - sondern profitieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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