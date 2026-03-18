Biel - Die Swatch Group ist angeschlagen: Der Umsatz des Uhrenkonzerns sinkt stetig, und unter dem Strich verblieb im letzten Jahr nur noch ein Minigewinn. Auch wenn Konzernchef Nick Hayek mit Blick in die Zukunft Optimismus versprüht, werden Forderungen nach tiefgreifenden Veränderungen in der Firmenführung immer lauter. Am kommenden Mittwoch lädt die Swatch Group am Hauptsitz in Biel zur Bilanzmedienkonferenz. Die Kennzahlen zum vergangenen Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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