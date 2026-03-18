Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic-AI-ERP-Lösungen sowie der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute folgende bevorstehende Investorenkonferenz von ROTH Capital Partners bekannt, die am 23. und 24. März 2026 in Laguna Niguel, Kalifornien, stattfindet:

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260317735511/de/

Rimini Street Announces Participation in the ROTH Capital Partners 38th Annual Investor Conference

Seth Ravin, CEO, und Dean Pohl, Vice President, Treasurer und Investor Relations, werden an Einzelgesprächen und Treffen in kleinen Gruppen teilnehmen (Seth Ravin nur am 23. März)

Seth Ravin wird am 23. März von 14:00 bis 14:55 Uhr (Pacific Time) an einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Software: Risks, Opportunities Realities of the AI Emergence" teilnehmen, die von Rich Baldry, Geschäftsführer und Senior Research Analyst bei ROTH Capital Partners, moderiert wird. Link zum Webcast

Um einen Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Ihren ROTH Capital-Vertriebsmitarbeiter oder an die Investor-Relations-Abteilung von Rimini Street unter IR@riministreet.com.

Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu weiteren bevorstehenden Investorenveranstaltungen finden Sie auf der Rimini Street-Investor-Relations-Website.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie "voraussichtlich", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "reflektieren", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" und anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem unsere Fähigkeit, Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen der Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen und den Ergebnissen aller Bemühungen, um Kostensteuerungsmaßnahmen an aktuelle Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed Services für Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, die unser Lösungsportfolio Rimini Smart Path umfassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten in Bezug auf unser Preismodell und die Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für vom Anbieter bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Betriebsergebnisse; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen oder aus Mängeln im Zusammenhang mit KI-Technologien ergeben, die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Einstellung unserer Support-Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Softwareprodukte und die Auswirkungen auf die zukünftigen Einnahmen und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Bemühungen entstehen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten zu erweitern; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Dienste zu vermeiden, sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Betrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Allianzprogrammen sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, international zu expandieren, und die mit globalen Aktivitäten verbundenen Risiken; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau zu prognostizieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstigen Ergebnissen unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich derjenigen, die von der Regierung der USA auferlegt werden, und die Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen durch betroffene Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Compliance-Status oder unser Geschäft und die Belastung unseres Geschäfts durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft sowie das damit verbundene Zinsrisiko; die angemessene Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; der Umfang und der Zeitpunkt von Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; unsere Fähigkeit, unseren rechtlichen Status gegenüber der Regierung der USA und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen und Behörden abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Akquisitionen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; und die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von Rimini Street auf Form 10-K, eingereicht am 19. Februar 2026, und von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte von Rimini Street auf Form 10-K aktualisiert, Quartalsberichten auf Form 10-Q, aktuellen Berichten auf Form 8-K sowie anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

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