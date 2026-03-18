KI hat die Börse in den vergangenen Jahren regelrecht explodieren lassen. Die Magnificent Seven - allen voran das KI-Sternchen Nvidia - haben die Rally getragen. Nvidia selbst schoss in nur 5Jahren um über 1.300 Prozent nach oben. Zig Milliarden flossen in Chips, Cloud und Software, Anleger jagten die großen Gewinner. Und jetzt? Jetzt beginnt die nächste Phase.Denn während der Fokus noch immer auf genau diesen Namen liegt, formiert sich im Hintergrund längst die nächste Welle - leiser, aber mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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