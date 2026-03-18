Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH



18.03.2026 / 17:34 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 18.03.2026 Target price: €139 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 86.00 to EUR 139.00.



Abstract:

Preliminary 2025 revenue of €195.1m (FBe: €186.4m; 2024: €235.4m) was 4.7% above our forecast and 8.4% above the mid-point of guidance, while EBITDA of €132m (FBe: €126.2m; 2024: €167.6m) was 4.6% above our forecast and 5.6% above the mid-point of guidance. The after tax value of DRAG's holdings in Almonty's shares (8.1% stake), convertibles and debt has risen 49% from €278m at the time of our most recent study of 5 February to €415m now. The increase stems largely from a 36% rise in Almonty's share price from USD13.36 to USD18.16, which has in turn been driven by a 60% increase in the tungsten APT price from USD1,355/mtu to USD2,165/mtu. DRAG's holdings in Almonty currently account for 69% of its EV (5 February: 67%). Furthermore, the average levels of the 2026 and 2026-2030 (five years) oil futures strips have risen by 34% and 14% respectively since our most recent study. Better oil pricing prompted DRAG to announce the expansion of its 2026 drilling programme by 60% from 7.4 to 11.9 net wells on 13 March. Management also stated that further expansion - by an additional 7.5 net wells - is under consideration. We now see fair value for the DRAG share at €139 (previously: €86). We maintain our Buy recommendation.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 86,00 auf EUR 139,00.



Zusammenfassung:

Der vorläufige Umsatz für 2025 in Höhe von €195,1 Mio. (FBe: €186,4 Mio.; 2024: €235,4 Mio.) lag 4,7% über unserer Prognose und 8,4% über dem Mittelwert der Prognosespanne, während das EBITDA von €132 Mio. (FBe: €126,2 Mio.; 2024: €167,6 Mio.) lag 4,6% über unserer Prognose und 5,6% über dem Mittelwert der Guidance. Der Wert nach Steuern der Beteiligungen von DRAG an Almonty-Aktien (8,1%-Anteil), Wandelanleihen und Schuldtiteln ist um 49% von €278 Mio. zum Zeitpunkt unserer letzten Studie vom 5. Februar auf nun €415 Mio. gestiegen. Der Anstieg ist größtenteils auf einen Kursanstieg der Almonty-Aktie um 36% von USD13,36 auf USD18,16 zurückzuführen, der wiederum durch einen Anstieg des Wolfram-APT-Preises um 60% von USD1.355/mtu auf USD2.165/mtu getrieben wurde. Die Beteiligungen von DRAG an Almonty machen derzeit 69% ihres Unternehmenswerts aus (5. Februar: 67%). Darüber hinaus sind die Durchschnittswerte der Öl-Futures-Strips für 2026 und 2026-2030 (fünf Jahre) seit unserer letzten Studie um 34% bzw. 14% gestiegen. Die besseren Ölpreise veranlassten DRAG am 13. März dazu, eine Ausweitung ihres Bohrprogramms für 2026 um 60% von 7,4 auf 11,9 Nettobohrlöcher anzukündigen. Das Management erklärte zudem, dass eine weitere Ausweitung - um zusätzliche 7,5 Nettobohrlöcher - in Erwägung gezogen werde. Wir sehen den fairen Wert der DRAG-Aktie nun bei €139 (zuvor: €86). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



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Herr Gaurav Tiwari

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