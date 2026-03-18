Zürich - ServiceNow und NVIDIA haben im Rahmen der NVIDIA GTC 2026 bekannt gegeben, dass sie in Zukunft noch enger zusammenarbeiten und damit den gesamten KI-Lebenszyklus in Unternehmen abdecken werden. Künstliche Intelligenz entwickelt sich immer deutlicher von einem Experimentierfeld hin zu einem produktiven Bestandteil von Unternehmen: Statt nur Antworten zu liefern, übernehmen KI-Agenten zunehmend eigenständig ganze Aufgaben und Workflows und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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