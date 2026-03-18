© Foto: OpenAINvidia peilt eine Billion US-Dollar Chip-Umsatz bis 2027 an, OpenAI korrigiert seinen Investitionsplan auf 600 Milliarden. Der KI-Hunger nach Rechenleistung treibt Zahlen in astronomische Höhen - mit Chancen und Risiken.Die Zahlen, die dieser Tage aus dem Silicon Valley kommen, klingen wie Science-Fiction: Nvidia-Chef Jensen Huang versprach auf dem hauseigenen GTC-Event in San Jose, seine KI-Prozessoren würden bis 2027 kumulativ eine Billion US-Dollar Umsatz generieren - angetrieben von den Chip-Generationen Blackwell und Vera Rubin. Und OpenAI, das KI-Unternehmen hinter ChatGPT, plant bis 2030 rund 600 Milliarden US-Dollar in Recheninfrastruktur zu investieren. Zusammen stecken die beiden …Den vollständigen Artikel lesen
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