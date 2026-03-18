© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie deutsche Reddit-Community rund um r/wallstreetbetsGER sorgt immer wieder für Furore. Diese Aktien kaufen die deutschen Reddit-Zocker nach eigenen Angaben aktuell am liebsten. Eine Übersicht. 1. Microsoft - die bevorzugte Wahl der Reddit-Community Microsoft ist die unangefochtene Nummer eins unter den Technologieaktien und steht wieder im Fokus der Reddit-Trader. "Big Tech ist back!", so lautet der Konsens in den Foren. Das Unternehmen profitiert von seiner Expansion in die Cloud sowie seiner stetigen Marktführerschaft in Bereichen wie Gaming und Software. Wird Microsoft auch dieses Mal die Börse in den nächsten Wochen rocken? Die Reddit-Community ist sich einig: Diese Aktie gehört in …Den vollständigen Artikel lesen
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