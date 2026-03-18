Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 18.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A406FX | ISIN: US75734B1008 | Ticker-Symbol: 6VO
Tradegate
18.03.26 | 20:14
125,00 Euro
-0,79 % -1,00
Branche
Internet
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
REDDIT INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REDDIT INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
124,00125,0022:49
123,00125,0021:14
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
REDDIT
REDDIT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
REDDIT INC125,00-0,79 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.