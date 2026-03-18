Andersen Consulting stärkt seine Plattform für digitale Transformation weiter mit dem US-amerikanischen Kooperationsunternehmen Milestone Technologies, einem etablierten globalen Anbieter von IT-Dienstleistungen und digitalen Lösungen.

Milestone Technologies wurde 1997 gegründet und bietet End-to-End-Technologie- sowie Outsourcing-Lösungen in den Bereichen Dienstleistungen für digitale Arbeitsplätze, Cloud- und Infrastrukturmanagement, Daten, KI und Automatisierung, Anwendungen sowie digitales Engineering, Geschäftsprozess-Outsourcing sowie die Einführung von Plattformen wie ServiceNow und Salesforce. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, ist in 35 Ländern weltweit tätig und arbeitet mit einigen der größten Unternehmen der Welt zusammen. Mit seinem integrierten Leistungsmodell unterstützt das Unternehmen Kunden dabei, ihre IT-Abläufe zu transformieren, die Serviceeffizienz zu steigern sowie Technologieökosysteme weltweit nahtlos zu skalieren.

"Milestone Technologies ist ein Unternehmen, bei dem die Beschäftigten an erster Stelle stehen, das durch tiefgehende technische und prozessbezogene Fachkenntnisse messbare Geschäftsergebnisse liefert und die digitale Transformation für Kunden branchenübergreifend beschleunigt", sagte Sameer Kishore, Geschäftsführer von Milestone Technologies. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting, weil sie unsere Exzellenz in der Umsetzung mit der globalen Beratungsreichweite von Andersen Consulting vereint und uns in die Lage versetzt, Kunden weltweit einen unübertroffenen Mehrwert zu bieten."

"Das ausgeprägte technische Fachwissen sowie die Kompetenzen von Milestone Technologies im Bereich Managed Services stärken unsere Fähigkeit, weltweit integrierte digitale Lösungen bereitzustellen", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und Geschäftsführer von Andersen. "Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Plattform, sodass Kunden nahtlos von der Strategie zur Umsetzung übergehen sowie dabei erstklassige Technologie- und Umsetzungskompetenzen in großem Maßstab nutzen können."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Leistungsspektrum in den Bereichen Unternehmensstrategie sowie Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation und Personallösungen bietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global eingebunden und bietet auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit sowie einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitglieds- und Kooperationsunternehmen erstklassige Expertise in den Bereichen Beratung, Steuern, Recht, Bewertung, internationale Mitarbeitermobilität sowie weitere Beratungsleistungen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und erbringt weltweit über ihre Mitglieds- und Kooperationsunternehmen Beratungslösungen.

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