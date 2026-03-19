Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Amagvik AG beruft ausserordentliche Generalversammlung ein



19.03.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

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MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 19. März 2026 Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) beruft auf den 21. April 2026 eine ausserordentliche Generalversammlung ein. Traktanden ausserordentliche Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Zuwahl von Herr Hero M. Eden als neues Mitglied des Verwaltungsrats sowie die Wahl des bestehenden Mitglieds Herr Joelkis Rosario als neuen Verwaltungsratspräsidenten, jeweils für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung wird in den kommenden Tagen im Schweizerischen Handelsamtsblatt entsprechend publiziert und an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre versandt.



Kurzporträt Hero M. Eden

Staatsangehörigkeit: Deutschland

Hero Eden ist ein erfahrener Verwaltungsrat und Unternehmer mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Immobilien, Fertigung, Industrie und Handel. Er ist aktuell Verwaltungsrat mit mehreren Mandaten in verschiedenen Branchen in der Schweiz: Unicrosby USB Holding AG, Zug; Alagon AG, Zug; East Consult AG, Bern; Transcom Handels AG, Zug; Prosperise Impact Management AG, Cham; Rigi Holding AG, Cham; Fidanza Partners AG, Cham und United Investment Partners, Lachen. Als Gründer und Inhaber hat Hero Eden zudem über seine Berufslaufbahn diverse Unternehmen geführt: Industry Consultancy, Deutschland (1969-1977) Einzelunternehmen für Beratungsdienstleistungen für Industriebetriebe; Trading Company GmbH, Deutschland (1977-2014) Handelsunternehmen mit umfassenden Vertretungsrechten für spezifische Märkte, Beratungsdienstleistungen für Schweizer Industrieunternehmen; MPS AG, Zürich (2006-2014) Handelsunternehmen mit internationalen Büros in Peking, Shanghai und Shenzen; Real Estate Company, Zürich (2014-2017) Unternehmen in der Immobilienentwicklung. Ausbildung: Volkswirtschaft, Diplom-Kaufmann (Master), Universität Hamburg. Kontakt

Joelkis Rosario

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

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