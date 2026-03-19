Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) beruft auf den 21. April 2026 eine ausserordentliche Generalversammlung ein.
Traktanden ausserordentliche Generalversammlung
Kontakt
Amagvik AG
Disclaimer
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Amagvik AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 749 40 76
|E-Mail:
|info@amagvik.ch
|ISIN:
|CH1307959705
|Valorennummer:
|130795970
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2293842
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2293842 19.03.2026 CET/CEST