EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
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Newron gibt Vereinbarung mit Europäischer Investitionsbank (EIB) zur Verlängerung der Rückzahlungsfristen für die kurzfristig fälligen Tranchen des Finanzierungsvertrags von 2018 bekannt
Die Parteien haben vereinbart, die Laufzeit aller ausstehenden Tranchen im Rahmen des Finanzierungsvertrags bis zum 28. Juni 2028 zu verlängern
Änderungen vorbehaltlich des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen
Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA, 19. März 2026, 07:00 Uhr MEZ - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass die EIB und Newron vereinbart haben, bestimmte Bedingungen des Finanzierungsvertrags und der Optionsvereinbarung aus dem Jahr 2018, wie 2024 geändert, anzupassen.
Insbesondere haben die Parteien vereinbart, die Laufzeit aller ausstehenden Tranchen im Rahmen des Finanzierungsvertrags bis zum 28. Juni 2028 zu verlängern. Die Vereinbarung enthält weitere Bedingungen. Die vereinbarten Änderungen stehen unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen durch die Parteien. Einzelheiten zum Finanzierungsvertrag von 2018 in der Fassung von 2024 sind im Geschäftsbericht 2024 von Newron zu finden, der auf der Website des Unternehmens hier veröffentlicht ist.
Roberto Galli, CFO von Newron, kommentierte: "Wir schätzen die Unterstützung der EIB, die uns hilft, die vertraglichen Verpflichtungen unseres Finanzierungsvertrags an den potenziellen Zeitplan wichtiger bevorstehender Meilensteine unseres führenden Wirkstoffkandidaten Evenamide anzupassen. Evenamide wird derzeit im Rahmen des globalen zulassungsrelevanten Phase-III-Programms ENIGMA-TRS zur Behandlung von Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie entwickelt wird."
Für weitere Informationen:
Newron
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Wichtige Hinweise
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
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