EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://reports.lenzing.com/geschaefts-und-nachhaltigkeitsbericht/2025/
Sprache: Englisch
Ort: https://reports.lenzing.com/annual-and-sustainability-report/2025/
19.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Internet:
|www.lenzing.com
|Ende der Mitteilung
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2294108 19.03.2026 CET/CEST
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