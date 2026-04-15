Wie du weißt, braucht die Lenzing AG jeden Groschen (ich weiß, das heißt jetzt Cent, aber historisch klingt es besser!), um wieder ordentlich auf die Beine (klick hier) zu kommen. Und da kommen die 6,47 Millionen Euro durch den Verkauf von 85.624 Aktien (für 75,60 Euro je Aktie) der Oberbank AG zu einem richtig guten Zeitpunkt. Es ist der zweite Verkauf innerhalb kurzer Zeit: im Dezember 2025 hatte die Lenzing AG 70.000 Oberbank-Aktien auf den Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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