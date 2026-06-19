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WKN: 854018 | ISIN: AT0000625108 | Ticker-Symbol: OBK
Frankfurt
19.06.26 | 08:01
81,40 Euro
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Dow Jones News
19.06.2026 14:09 Uhr
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(1)

PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Oberbank AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/19.06.2026/13:34 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                   BOB Mitarbeiterbeteiligungsgenossenschaft e. Gen. 
   2          Grund der Meldung                        
a)      Position/Status              Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Wolfgang 
                            Pischinger, Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                  
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                   Oberbank AG 
b)      LEI                    RRUN0TCQ1K2JDV7MXO75 
   4    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art  Aktie 
       des Instruments 
        Kennung                  AT0000625108 
b)      Art des Geschäfts             Veräußerung 
c)      Preis(e)                 Volumen 
        82.4 EUR                 117592 Stück 
d)      Aggregierter Preis            Aggregiertes Volumen 
        82.4 EUR                 117592 Stück 
e)      Datum des Geschäfts            18.06.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts             Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Oberbank AG 
           Untere Donaulände 28 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Prok. Mag. Gerald Straka 
Tel.:         +43 732 7802-37221 
E-Mail:        gerald.straka@oberbank.at 
Website:       www.oberbank.at 
ISIN(s):       AT0000625108 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781868840112 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 07:34 ET (11:34 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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