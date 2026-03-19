Tesoro Gold: Neue Explorationsdaten erweitern 40-km-Goldkorridor - kommt jetzt die nächste Entdeckungsphase?

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Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) treibt die Exploration seines El Zorro Projekts in Chile voran und meldet eine deutliche Ausweitung des identifizierten Goldkorridors. Neue geophysikalische Daten und bestätigte Bodenanomalien liefern Hinweise auf zusätzliche Bohrziele - und könnten die Grundlage für weiteres Ressourcenwachstum bilden.

Goldexploration im Kontext steigender Rohstoffnachfrage

Gold bleibt im aktuellen Marktumfeld ein strategisch relevanter Rohstoff. Geopolitische Unsicherheiten, hohe Staatsverschuldung und strukturelle Inflationstendenzen stützen die Nachfrage nach dem Edelmetall. Parallel dazu gewinnen Projekte mit Skalierungspotenzial zunehmend an Bedeutung, insbesondere in etablierten Bergbauregionen wie Chile.

Die chilenische Küstenkordillere gilt als infrastrukturell gut erschlossen und beherbergt zahlreiche große Kupfer- und Goldminen. Gleichzeitig sind größere, zusammenhängende Explorationsgebiete selten. Genau hier setzt Tesoro mit seinem El Zorro Projekt an, das als erstes Intrusive Related Gold System (IRGS) in Chile gilt.

Neue Geophysik erweitert strukturelles Verständnis

Im Zentrum der aktuellen Meldung steht eine umfassende geophysikalische Kampagne. Tesoro hat eine hochauflösende magnetische und radiometrische Helikoptervermessung über das gesamte Projektgebiet mit rund 610 km² durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 4.900 Linienkilometer abgeflogen.

Die Auswertung dieser Daten liefert ein erweitertes strukturelles Bild des Projekts. Besonders relevant ist die Identifikation eines über 40 Kilometer langen, nord-süd verlaufenden Strukturkorridors, der mit Goldanomalien in Verbindung steht. Dieser Korridor verlängert die bekannte Mineralisierungszone um rund 10 Kilometer.

Darüber hinaus wurden mehrere bislang unbekannte intrusive Körper sowie strukturelle Trends identifiziert. Diese geologischen Strukturen gelten als potenzielle Kontrollfaktoren für Goldmineralisierung und sind daher zentrale Ansatzpunkte für zukünftige Bohrprogramme.

Die auf Seite 3 dargestellte Magnetik-Karte verdeutlicht diese neuen Strukturen und zeigt mehrere bislang nicht getestete Zielzonen innerhalb des erweiterten Korridors.

Bodenproben bestätigen Goldpotenzial

Parallel zur Geophysik hat Tesoro systematische Bodenprobenprogramme auf mehreren Zielgebieten durchgeführt, darunter La Brea, Drone Hill und Pena Blanca. Insgesamt wurden 331 Proben auf einem Raster von 50 x 50 Metern entnommen.

Die Ergebnisse bestätigen das Explorationsmodell: Alle untersuchten Gebiete zeigen signifikante Goldanomalien, begleitet von typischen Indikatorelementen wie Arsen und Bismut. Diese geochemischen Signaturen sind charakteristisch für Intrusive Related Gold Systems.

Zusätzlich wurden potassische Alterationszonen identifiziert, die bereits vom Ternera-Vorkommen bekannt sind. Diese geologischen Veränderungen gelten als wichtiger Hinweis auf mineralisierte Systeme.

Die Karten auf den Seiten 5 bis 7 zeigen, dass sich die Anomalien entlang bekannter Strukturen und potenzieller mineralisierter Zonen konzentrieren. Besonders hervorzuheben ist, dass die Bodenchemie mit bekannten Verwerfungen und günstigen Gesteinseinheiten übereinstimmt - ein positives Signal für die Zieldefinition.

Ternera als Ankerprojekt mit Ressourcenbasis

Während die regionale Exploration voranschreitet, bleibt die Ternera-Lagerstätte das zentrale Asset des Unternehmens. Die aktuelle Ressourcenschätzung weist insgesamt bis zu rund 2,0 Millionen Unzen Gold aus, abhängig vom Cut-off.

Im optimierten Tagebau-Szenario bei einem Cut-off von 0,3 g/t umfasst die Ressource beispielsweise rund 51,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich etwa 1,1 g/t Gold und insgesamt rund 1,8 Millionen Unzen.

Diese bestehende Ressource bildet die Grundlage für die weitere Projektentwicklung und reduziert das Explorationsrisiko. Gleichzeitig bietet die Ausweitung des Korridors die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen in unmittelbarer Nähe zu definieren.

Laut Unternehmen soll das laufende Infill-Bohrprogramm bei Ternera in den kommenden sechs bis acht Wochen abgeschlossen werden. Anschließend ist geplant, die Bohraktivitäten auf die neu identifizierten Ziele auszuweiten.

Skalierungspotenzial auf Distriktebene

Ein zentrales Element der Investment-Story ist das Distriktpotenzial des Projekts. Tesoro verfolgt nicht nur die Entwicklung einer einzelnen Lagerstätte, sondern den Aufbau eines größeren Goldcamps entlang des identifizierten Strukturkorridors.

Die Kombination aus geophysikalischen Daten, geochemischen Anomalien und bekannten Mineralisierungen deutet darauf hin, dass mehrere parallele Zielzonen existieren könnten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Entdeckungen.

Im Vergleich zu vielen Junior-Explorern verfügt Tesoro damit über einen strategischen Vorteil: eine bereits definierte Ressource, kombiniert mit einer wachsenden Pipeline an Explorationszielen.

Fazit: Exploration liefert neue Impulse - Umsetzung bleibt entscheidend

Die aktuellen Explorationsergebnisse von Tesoro Gold liefern wichtige Hinweise auf das Erweiterungspotenzial des El Zorro Projekts. Der identifizierte 40-Kilometer-Korridor sowie bestätigte Goldanomalien stärken die These eines skalierbaren Goldsystems.

Kurzfristig richtet sich der Fokus auf den Abschluss der laufenden Bohrprogramme und die anschließende Priorisierung der neuen Ziele. Entscheidend wird sein, ob die geophysikalischen und geochemischen Indikatoren in wirtschaftlich relevante Bohrergebnisse überführt werden können.

Langfristig könnte sich das Projekt als bedeutender Golddistrikt entwickeln. Gleichzeitig bleibt das typische Explorationsrisiko bestehen, insbesondere in der frühen Phase neuer Zielgebiete.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03069952-6A1317044&v=undefinedellen:

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Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

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Enthaltene Werte: AU0000077208