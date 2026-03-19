VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BF541080
|343000.000
|46369960.29
|135.1894
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BF540Z61
|746000.000
|54643975.42
|73.2493
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BQQP9F84
|39150000.000
|3939395147.90
|100.6231
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BDFBTQ78
|30225000.000
|1870179838.16
|61.8753
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BYWQWR46
|11400000.000
|694805794.61
|60.9479
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BQQP9G91
|11850000.000
|1288151118.21
|108.7047
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BDS67326
|3434000.000
|233265986.64
|67.9284
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BQQP9H09
|5850000.000
|350571695.93
|59.9268
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BL0BMZ89
|4800000.000
|170296390.54
|35.4784
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BMC38736
|66750000.000
|4636675022.94
|69.4633
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BMDH1538
|12900000.000
|102564719.73
|7.9508
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-03-18
|IE00BMDKNW35
|45950000.000
|540412061.90
|11.7609
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-03-18
|IE0000H445G8
|470000.000
|8049059.18
|17.1257
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-03-18
|IE0002PG6CA6
|70000000.000
|1208623078.29
|17.2660
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-03-18
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11462367.95
|21.6271
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-03-18
|IE000YU9K6K2
|12690000.000
|1056109361.95
|83.2237
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-03-18
|IE000B9PQW54
|620000.000
|12522929.48
|20.1983
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-03-18
|IE0001J5A2T9
|605000.000
|16742807.63
|27.6741
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-03-18
|IE0005TF96I9
|570000.000
|10814498.75
|18.9728
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-03-18
|IE000M7V94E1
|36520000.000
|2175767232.44
|59.5774
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-03-18
|IE000NXF88S1
|9020000.000
|284841783.68
|31.5789
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-03-18
|IE000YYE6WK5
|128850000.000
|9324764081.35
|72.3691
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-03-18
|IE000J6CHW80
|2724000.000
|66477768.44
|24.4045
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-03-18
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|41780127.95
|23.8744
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-03-18
|IE000SBU19F7
|700000.000
|16072243.76
|22.9603
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-03-18
|IE0007Y8Y157
|21750000.000
|513406617.96
|23.6049
